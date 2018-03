Ruiz Matute: su vida entre dos siglos y dos milenios

4 Mar, 2018 - 10:26 am

El maestro Miguel Ángel con Juan Alberto Lara en la exposición Retrospectiva.

*Juan Alberto Lara Bueso.



Miguel Ángel, nuestro insigne pintor, arribó el primero de marzo a sus noventa años, quien como muchos de nosotros logró traspasar el siglo XX y el II milenio, nacido en 1928 en San Pedro Sula y ahora viviendo en Londres.

Aprovechando esta ocasión, me siento motivado para recordar algunas vivencias compartidas con Miguel Ángel. Conversar con el maestro Ruiz Matute es no solamente referirse a su pintura, es conocerlo por su pasión a la buena música y al buen teatro, al conocimiento de la literatura, de la historia y a criterios políticos y religiosos. Sus obras así lo reflejan en los temas que plasma, como llevar poemas, historias o narrativas a sus lienzos. Una de las preciosas series es “Lejanías: Tierras de pan llevar” inspirado en los relatos de Rafael Heliodoro Valle.

Desde sus años de estudiante conoció a personajes de la política y del mundo literario. Mantuvo una amistad cercana con el presidente Juan Manuel Gálvez, iniciada cuando visitó una exposición en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde el pintor realizó sus primeros estudios. Esa amistad fue alimentada también con su hijo Roberto, que habían sido compañeros en la escuela Ramón Rosa de San Pedro Sula; luego en Tegucigalpa se acrecentó con su esposa Lucía Cristina. El escritor Carlos Izaguirre le gestionó una beca con el diputado Eliseo Pérez Cadalso para especializarse en España, donde mantuvo una estrecha amistad con el connotado poeta José Hierro. En Madrid conoció a Ramón Oquelí y a otros hondureños entre ellos Ricardo Flores que formaban el llamado grupo “los Churumbeles”. Igualmente fue su amigo Rafael Heliodoro Valle, intelectual que le escribió muchas cartas dándole consejos y comentándole sus obras. Agregó asimismo a los poetas Claudio Barrera y Óscar Acosta.

Nuestra amistad la iniciamos en Roma en 1978, cuando ambos desempeñábamos funciones diplomáticas. Siempre que ha visitado nuestro país, nos reunimos y viajamos a muchos lugares de mutuo agrado.

En uno de nuestros últimos viajes lo hicimos al sur del país; fue un paseo donde remembró lo acontecido a siete estudiantes de la Normal Central de Señoritas en el año 1929 que fallecieron cuando el vehículo donde viajaban volcó en la Estrechura cerca del Sauce, San Buenaventura. Estuvimos en el lugar que fue la ruta antigua de la carretera del sur, y en verdad, el camino es muy estrecho entre el paredón y una inmensa hondonada; me decía, que cuando estudiaba en Bellas Artes estuvo en ese sitio con varios de sus compañeros. De manera reservada, me pidió un favor que por ahora no puedo revelar, creo que fue parte del pretexto del viaje para hacérmelo saber. Luego continuamos hacia San Lorenzo, donde apreciaba nostálgico los manglares y las aguas del Golfo de Fonseca.

El último viaje a Tegucigalpa lo hizo en febrero del 2016, en ocasión del homenaje que le hizo el Banco Atlántida preparándole la exposición “Retrospectiva” con las principales obras que pintó en el trascurso de su carrera artística.

En el 2010 con Julieta mi esposa, lo visitamos en Londres donde nos tenía reservadas las entradas para la obra musical “Priscila” en el histórico teatro Palace; ahí fuimos atendidos también por nuestro común amigo embajador Iván Romero y su esposa Miriam, con quienes mantiene constantes comunicaciones.

Nuestro último encuentro fue en octubre del 2016 en la isla Menorca, donde viaja con frecuencia ahuyentado del invierno londinense. En la playa nos distraíamos apreciando las aguas del mediterráneo, y en cierto momento, me pidió otro favor similar como aquel de la Estrechura.

Miguel Ángel con sus noventa años se mantiene vigente mostrados de una lucidez envidiable y haciendo terapia con su pintura para mantenerse activo como maestro de la plástica hondureña.