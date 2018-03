“The Shape of Water” se lleva el Óscar a la mejor película

Los Ángeles (EE.UU.), 4 mar (EFE).– “The Shape of Water”, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, reinó en la 90 edición de los Óscar con cuatro estatuillas, por delante de las tres de carácter técnico de “Dunkirk”.

El filme del realizador de Guadalajara se llevó los galardones a mejor película, mejor director, mejor banda sonora original y mejor diseño de producción.

“Hace pocas semanas, Steven Spielberg me dijo que, si finalmente subía al podio con este premio, debía recordar que soy parte de nuestro legado, nuestro mundo de cineastas, y que esté orgulloso por ello. Estoy muy orgulloso y quiero dedicar esto a todos los jóvenes cineastas”, manifestó del Toro al recoger el premio gordo de la noche.

“Y a todos los jóvenes que nos están enseñando cómo se hacen de verdad las cosas en todos los países”, agregó, en clara alusión casos como el reciente tiroteo en el instituto Marjory Stoneman Douglas, de Parkland (Florida), donde los estudiantes han reaccionado con grandes manifestaciones en EEUU.

“Dunkirk”, del británico Christopher Nolan, consiguió los premios al mejor sonido, el mejor montaje de sonido y al mejor montaje.

Un grupo de varias cintas logró dos menciones: “Darkest Hour”, “Coco”, “Get Out” y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, que dejó su huella con los premios a la mejor actriz (Frances McDormand) y al mejor actor de reparto (Sam Rockwell).

El Óscar al mejor actor fue para el británico Gary Oldman por “Darkest Hour” y el de mejor actriz secundaria para Allisson Janney por “I, Tonya” en una noche en la que no hubo sorpresas y los premios recayeron en los favoritos. EFE

Este es el listado de ganadores:

MEJOR PELÍCULA

“The Shape of Water” (Fox Searchlight)

MEJOR DIRECTOR

Guillermo del Toro, por “The Shape of Water”

MEJOR ACTOR

Gary Oldman, por “Darkest Hour”

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sam Rockwell, por “Three Billboards outside Ebbing, Missouri”

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand, por “Three Billboards outside Ebbing, Missouri”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Janney, por “I, Tonya”

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

“Coco” (Walt Disney)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Roger A. Deakins, por “Blade Runner 2049”

MEJOR VESTUARIO

Mark Bridges, por “Phantom Thread”

MEJOR DOCUMENTAL

“Icarus” (Netflix)

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

“Heaven Is a Traffic Jam on the 405” (Stiefel & Co.)

MEJOR MONTAJE

Lee Smith, por “Dunkirk”

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

“Una mujer fantástica” (Chile)

MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE

“Darkest Hour”

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Alexandre Desplat, por “The Shape of Water”

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“Remember Me”, de “Coco”

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“The Shape of Water”

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

“Dear Basketball” (Verizon go90)

MEJOR CORTOMETRAJE

“The Silent Child” (Slick Films)

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

“Dunkirk”

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

“Dunkirk”

MEJORES EFECTOS VISUALES

“Blade Runner 2049”

MEJOR GUION ADAPTADO

James Ivory, por “Call Me by Your Name”

MEJOR GUION ORIGINAL

Jordan Peele, por “Get Out”. EFE