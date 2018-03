Por: Dagoberto Espinoza Murra

Fiona Raquel, nietecita de 13 años, siempre me ayuda cuando escribo algún artículo. A su edad maneja muy bien la computadora y, cuando le dicto algún trabajo, ella toma nota y procura no cometer errores ortográficos ni de construcción. ¿Podemos comenzar, abuelo? ¿Y cuál es el título para hoy?

-Treno por Quintín-

-¿Y qué quiere decir treno?- Pregunta la niña. Treno es un término culto, que se usa en lugar de lamento.

-¿Y quién era Quintín?- Insiste la niña.

Mi esposa, quien ya conoce la historia, le dice a la nieta que tenga un poco de paciencia, que cuando el abuelo termine de dictar el artículo, ella, la niña entenderá la historia.

Quintín era un hombre de mediana estatura, de rostro curtido por el sol y de trato suave con las personas que compartían con él el trabajo. En el pueblo, mi padre -maestro de escuela- recibía semanalmente periódicos que le enviaban de la capital, así como hojas sueltas conteniendo mensajes del doctor Ángel Zúñiga Huete, candidato liberal para las elecciones presidenciales que pondrían fin a la dictadura del General Tiburcio Carías Andino.

Quintín, todos los días pasaba por mi casa y, después de saludar a mi padre, le preguntaba si había correspondencia para los amigos y correligionarios. Mi padre, que cuando le hablaban del Partido Liberal, siempre esbozaba una sonrisa, le contestaba: “Estas son las últimas novedades; váyase adonde Nelito para que le lea las noticias y después le lleva todo este material a Mundo Gómez, que vive a media cuesta del cerro La Golondrina. Si le queda tiempo, les lleva el periódico a otros buenos amigos”. Quintín tomaba el material y lo colocaba con mucho esmero en su alforja; luego se despedía con un apretón de manos y salía muy sonriente para el lugar indicado.

En el pueblo se celebra la fiesta patronal en el mes de enero, dedicada al Señor de Esquipulas, Cristo Negro muy venerado por la población del pueblo y de las aldeas. Mi madre siempre tuvo la creencia de que se trataba de un santo muy milagroso. Y en mi casa conservamos un cuadro de esta imagen que ella por mucho tiempo mantuvo en su pequeño oratorio.

En una segunda fiesta del pueblo, el 26 de junio, día de Santa Ana, la gente se congregaban en el llano del pueblo para presenciar la corrida de toros o garrochada como también la llamaban. El comandante de Texiguat junto con varios de sus soldados, llegaban para “mantener el orden” en la población.

Quintín que trabajaba con su pariente Natividad Aguilar, dueño de un pequeño hato ganadero; era el encargado de llevar toros y novillos para el espectáculo tan esperado en esa fecha. Como de costumbre, para ambas fiestas los aldeanos tomaban bebidas embriagantes (chicha). En la emoción del convivio y bajo el efecto de la bebida antes mencionada, muchos se ponían a hablar de la dictadura y la esperanza de que el “León del liberalismo”, devolvería al pueblo todas las libertades conculcadas. Quintín, que según decía, llevaba el liberalismo en la sangre, gritó: ¡Viva el Partido Liberal! ¡Qué muera el dictador! Con la rapidez de felinos, varios soldados se abalanzaron contra el atrevido campesino que se atrevió a criticar al gobierno dictatorial. Bastaron varios culatazos para dejar “atontado” a Quintín. Como si esto fuera poco, un fornido soldado, usando la infamante verga de toro, le produjo grandes cardenales en la espalda al honrado trabajador, vociferándole que si volvía a repetir esas palabras lo llevarían al cementerio. Las gentes que estaban en el corredor de la casa de la familia Aguilera, pedían a la soldadesca que ya no siguieran golpeando al hondureño que estaba en el suelo dando gritos de dolor y manando sangre por la boca y la nariz. A mis nueve años, esas escenas se convirtieron en un espectáculo brutal muy frecuente en los gobiernos dictatoriales que exigen de los pueblos obediencia y mansedumbre.

Desde esa fecha juré jamás apoyar una dictadura.

La nietecita me quedaba viendo con sorpresa, pues posiblemente en su mente, no cabe que hondureños sean capaces de mal matar a otro compatriota simplemente por tener ideas diferentes o apoyar otro partido. Le expliqué a ella que esos hechos vergonzosos se dieron en el pasado y que esperamos no se repitan en un futuro inmediato. Agregué que el gran escritor hondureño Rafael Heliodoro Valle dijo que “la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima”.

Sollozando la niña dijo que esperaba nunca ver actos como los que yo le relataba.

En mi último viaje al pueblo, cuando me aproximaba al río, Quintín me tocó la espalda y me saludó con toda cordialidad. Le di un abrazo como lo había hecho siempre que nos mirábamos y con la rapidez de un relámpago vinieron a mi memoria aquellas dolorosas escenas que presencié en el llano un día de Santa Ana. Descalzos cruzamos el río y seguimos caminando rumbo a la plaza. Nos sentamos en el atrio de la iglesia y conversamos un rato. Quintín me expresó su preocupación por la conducta de los diputados liberales en las últimas legislaturas del Congreso. Pues, pensaba que con esos votos estaban permitiendo el poder absoluto del partido gobernante y, que a su entender eso era peligroso especialmente para los liberales. Tenía la esperanza de que algún día el partido, al que él dedicó toda su vida enmendara ese error y que volviera a ser como lo soñaron Zúñiga Huete, Villeda Morales y otros grandes líderes.

Cuando me preguntó cuál sería el motivo para que estos diputados se hayan sumado a las pretensiones del partido gobernante, estuvo a punto de repetir las palabras que en esos casos usaba el profesor Pineda Ponce: “el tilín tilín que todo lo arregla”, pero abstuve de pronunciarlas.

Le dije que el partido ya tenía un nuevo líder: un académico distinguido, un ciudadano que hablaba de corregir los errores recién pasados y volver por los fueros del partido que por mucho tiempo fue la esperanza de amplios sectores de la hondureñidad.

Pienso volver al pueblo para hablar con la familia de Quintín y decirles que su lucha, su sacrificio no fueron conocidos por los diputados “que prestaron su voto”. Pero que el ingeniero Luis Zelaya ha prometido retomar la minuta doctrinaria que sirvió para las transformaciones sociales que hizo el doctor Villeda Morales como presidente de la segunda república. Llevaré algunas flores de mi jardín para depositarlas sobre la tumba de aquel humilde campesino que tuvo la valentía de desafiar a la soldadesca ignara.

La tristeza que me embarga es por haberme enterado hace algunos días cuando el enfermero de Liure me dijo que Quintín había fallecido.