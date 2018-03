A Trump le agrada la idea de ser presidente de por vida, “creo que es genial”, dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lamentó de la decisión de no investigar a Hillary Clinton después de las elecciones presidenciales de 2016, denunciando un “sistema manipulado” que aún no cuenta con las “personas adecuadas” para solucionarlo, según dijo durante un discurso informal a los donantes republicanos en la Florida el sábado.

En las declaraciones a puertas cerradas —una grabación de la cual fue obtenida por CNN— Trump también elogió al presidente de China, Xi Jinping, por consolidarse en el poder y extender su mandato, sugiriendo que a él no le importaría hacer esa maniobra así.

“Ahora es presidente de por vida. Presidente de por vida. No… es grandioso”, dijo Trump. “Y mira, él fue capaz de hacer eso. Creo que es genial. Tal vez tengamos que intentarlo algún día”.

Los comentarios, pronunciados dentro del salón de baile en su propiedad de Mar-a-Lago durante un almuerzo y una recaudación de fondos, fueron alegres, largos y salpicados de bromas y risas. Pero las palabras de Trump reflejan su profundo resentimiento por el hecho de que sus acciones durante la campaña de 2016 permanezcan bajo escrutinio, mientras que las de su exrival, Hillary Clinton, no lo están.

“Les digo, es un sistema amañado”, dijo Trump. “Lo he estado diciendo durante mucho tiempo. Es un sistema amañado. Y todavía no tenemos a las personas adecuadas. Tenemos muchas personas excelentes, pero en ciertas cosas, no tenemos a las personas adecuadas”.

Trump ha dicho repetidas veces que su secretario de Justicia, Jeff Sessions, debería empezar investigaciones sobre Clinton, y ha criticado Sessions en Twitter por no tomar los que él considera son pasos apropiados para investigar las acciones de Clinton relacionadas con su servidor privado de correo electrónico.

La furia enraizada con Sessions ha alterado el estado de ánimo de Trump la última semana, incluso el miércoles por la noche, cuando protestó en la Casa Blanca sobre la decisión de su secretario de Justicia de publicar una declaración defendiéndose después de que Trump reprendió su enfoque de una investigación sobre presuntos abusos de vigilancia calificándolo de “VERGONZOSO” en Twitter.

El episodio fue solo un factor irritante más en una larga serie de momentos molestos para Trump esta semana. La moral en la Casa Blanca ha caído a nuevos puntos bajos, y el mismo Trump se ha enfurecido por los titulares negativos.

El sábado, entre los donantes reunidos en el gran salón bautizado como él en Mar-a-Lago, Trump consideró la felicidad de su antigua rival, preguntándose en voz alta si estaba disfrutando la vida después de la campaña.

“¿Es Hillary una persona feliz? ¿Creen que es feliz?”, dijo. “Cuando ella va a su casa por la noche, ¿dice ella, ‘Qué gran vida’? No lo creo. Nunca se sabe. Espero que sea feliz”.

En otra parte de sus declaraciones, Trump fue tras el expresidente George W. Bush por su decisión de invadir Iraq después de que una información falsa indicara que el país tenía armas de destrucción masiva.

“Aquí estamos, como los tontos del mundo, porque teníamos a malos políticos dirigiendo nuestro país durante tanto tiempo”, dijo.

Trump calificó la invasión de Iraq como “la peor decisión que se haya tomado” y dijo que equivale a “arrojar un gran ladrillo a un nido de avispas”.

“Ese fue Bush. Otro verdadero genio. Ese era Bush”, dijo Trump con sarcasmo. “Eso resultó ser una inteligencia maravillosa. ¿Sabes? Una gran agencia de inteligencia hubo allí”.

Trump ha mencionado anteriormente que el error sobre las armas de destrucción masiva para criticar a las agencias de inteligencia estadounidenses, mencionando esa equivocación como una razón para dudar de las conclusiones de las mismas agencias sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016.