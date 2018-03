Almagro vuelve a solicitar visa a Cuba

WASHINGTON (AP). El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó por segundo año consecutivo una visa al gobierno de Cuba para recibir en La Habana un premio en honor a un prominente disidente cubano fallecido.

El vocero de la OEA, Gonzalo Espariz, dijo el lunes a The Associated Press que Almagro solicitó el documento con la intención de asistir en persona a la premiación que la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia planea celebrar el 8 de marzo. La agrupación le concedió el galardón Oswaldo Payá el año pasado pero Almagro no pudo viajar a Cuba a recibirlo porque no obtuvo visado.

La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia está presidida por Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá, un disidente fallecido en 2012 en un accidente automovilístico y quien era un crítico férreo del gobierno del expresidente Fidel Castro.

Espariz dijo desconocer la fecha en que Almagro formuló su solicitud y si ya había recibido respuesta.

AP solicitó un comentario a la embajada cubana, sin obtenerlo de inmediato.

El chileno José Miguel Insulza, predecesor del uruguayo Almagro, fue el primer secretario general de la OEA que visitó Cuba cuando en enero de 2014 asistió a la II Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

Cuba no participa en la OEA desde 1962, cuando la isla fue separada por virar hacia el socialismo. El gobierno de La Habana ha sido un crítico constante del organismo por considerar que se volvió un instrumento de Estados Unidos, su enemigo acérrimo por décadas.

Los estados miembros de la OEA anularon en 2009 la suspensión impuesta a la isla, pero Cuba ha enfocado sus intereses en otros organismos como la CELAC, en la que no participa Estados Unidos.