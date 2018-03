Amazon planea ofrecer cuentas corrientes para usuarios jóvenes

Amazon podría ofrecer un servicio financiero, específicamente una cuenta corriente, para permitir que los usuarios usen el dinero depositado allí para pagar sus compras en la plataforma, reportó el lunes el Wall Street Journal.

El objetivo, según las fuentes del WSJ, es atraer a una nueva generación de consumidores que usan métodos de pagos en línea y también atraer a personas sin cuentas bancarias a la plataforma. Amazon también podría ahorrarse en las tasas que actualmente le paga a los bancos para procesar las transacciones de los consumidores, reportó el WSJ.

Amazon ha tenido conversaciones con los bancos JPMorgan y Capital One Financial sobre el posible servicio, según el WSJ, aunque este servicio de cuentas corrientes también podría no ver la luz del día, advirtieron sus fuentes. JPMorgan actualmente colabora con la compañía en la tarjeta de crédito Amazon.

La empresa no entraría como competencia para los bancos sino como un socio, esto es debido a los reglamentos federales que lo haría muy costoso funcionar como una institución financiera. Sin embargo, al colaborar con los bancos, Amazon podría instituir un tipo de servicio de cuentas atractiva para los usuarios que ya suelen comprar y aprovechar los productos que ofrece la gigante de comercio digital, tecnología y contenido. Amazon, por ejemplo, ahora ofrece un incentivos para los consumidores comprar en sus supermercados Whole Foods.