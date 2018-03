“Cipotes” desafían inseguridad para graduarse en “la nocturna”

Portones con candados, vigilantes que desde el interior espían por las rendijas y aulas de clases a oscuras, son parte del ambiente durante la jornada nocturna de unos 50 colegios capitalinos donde este año la matrícula se redujo en un 85 por ciento, por estar ubicados en zonas que son “territorio” de pandillas.

A pesar del peligro, un 40 por ciento de los alumnos desafían la inseguridad, con tal de recibir el pan del saber y graduarse.

Algunos de los institutos cuentan con 20 aulas, pero de estas, solo se utilizan cuatro o cinco, en las que hay un promedio de diez estudiantes. Por esta razón, unos 15 institutos están a punto de ser fusionados.

QUEDAN LOS VALIENTES

El celador de un colegio de Comayagüela relató que en la noche los delincuentes salen a las calles a asaltar, por lo que cada vez que alguien toca el portón, se acerca de manera cautelosa a ver quién viene y hacerle las preguntas de rigor.

“Lo primero que hago es preguntarle qué desea y si me dice que es estudiante, le digo: enséñeme su carnet; me lo muestra, y finalmente le pregunto: ¿en qué curso está?”.

Agregó que cuando se trata de una persona particular, “le digo buenas noches, ¿hacia dónde se dirige?, ¿a dónde quién viene? o ¿tenía cita en el colegio? Y si justifica, se le pide la identificación para dejarlo pasar”.

Según las autoridades de Educación, en la jornada nocturna se registra la mayor deserción estudiantil; a inicio de año se matriculan de 150 a 200 estudiantes en un centro educativo, pero luego de reprobar el primer examen, se retiran unos 30 alumnos y al final solo queda un 40 por ciento.

Los muchachos valientes que, pese a los riesgos, no abandonan sus estudios, son pocos. Uno de ellos es Juan, cuyo nombre real se omite por razones de seguridad. Estudia bachillerato en el Instituto Abelardo Fortín de Comayagüela y relató que “tengo cuatro años de estudiar de noche en este colegio y solo me falta este año para graduarme de bachillerato”.

ME QUITAN EL DINERO

El joven de 18 años vive en una colonia conflictiva de ese sector y durante el día trabaja en una panadería de la zona. Su principal problema para trasladarse al colegio es el transporte y la inseguridad; se ve obligado a caminar por calles cundidas de delincuentes y en lo que va de este período escolar, lo han asaltado tres veces.

“Me han asaltado cuando voy del colegio a la casa, porque es tarde, y paso por una calle donde se llevan unos mareros que pasan sentados en unas aceras y a veces me salen al paso a pedirme pisto, pero cuando no ando me quitan la mochila”, lamentó.

Agregó que “en otras ocasiones cambio de calle, pero allá también se llevan otros chavos que me han quitado el dinero, pero yo he dicho que seguiré hasta que termine mi carrera, no importa los riesgos que lleve, pero no me voy a retirar”.

Otros jóvenes perseverantes como Juan no abandonan las aulas porque viven cerca de los institutos o tienen motocicleta para trasportarse. Hay grupos de muchachos que contratan carros “paila” para que los lleven de regreso a casa, sin embargo, la mayoría opta por renunciar a su sueño de graduarse.

HAY MAESTROS DE SOBRA

En el instituto Luis Bográn, ubicado en el sector de El Lolo, en Comayagüela, el año pasado se registró una matrícula de 70 alumnos en la jornada nocturna, pese a que la institución cuenta con 50 docentes. De igual manera, en el Instituto Saúl Zelaya, que se localiza en la colonia Flor del Campo, en el horario de la noche solo había 60 estudiantes para 47 profesores.

Otro contraste negativo se observa en el Instituto La Cañada, ubicado en la aldea de ese mismo nombre, donde el año lectivo 2017 se concluyó con 28 alumnos, de los que al final solo se graduaron cuatro, es decir, que la mayoría de profesores no tiene alumnos.

Contrario a lo que ocurre en estos colegios, resulta curioso que el Instituto Nueva Suyapa, en la colonia del mismo nombre, sea el único que tiene su matrícula al 100 por ciento en la noche. Las autoridades aseguran que entre ellos se protegen.