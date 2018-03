“LA MÚCURA” Y LA TASA DE BIENES INMUEBLES

EN el editorial anterior abordamos la pretensión de la municipalidad de cobrar más por los bienes inmuebles y subir la tasa vial. Decíamos que nadie discute el mérito del actual alcalde que, con obras de alivio y mantenimiento de las vías públicas, está transformando la hacinada ciudad. Pero ello tampoco es para que le encaramen más cargas a la adolorida espalda de los capitalinos. Ya no se aguanta más. Como no se trata solo de oponerse sin dar opciones, aquí van unos cálculos a manera de recomendaciones. Según estimaciones en la capital existen alrededor de 230 mil contribuyentes. Si la población es 1.5 millones, eso apenas es el 15% del total. O sea que el resto no contribuye. Digamos que el 55% no tenga edad para hacerlo o no perciba ingresos, queda todavía un 30% de la población que algo podría aportar.

Así que amplíen la base gravable en vez de estar cargando con más impuestos a los que ya tributan. ¿No se les ocurre que los mismos que contribuyen a la alcaldía son también los que de la otra bolsa le pagan al fisco? Patada y mordida. Llovieron reacciones al editorial. “Magnífico el editorial de hoy”, fue el consenso. La siguiente sintetiza el pensamiento de la inmensa mayoría de los vecinos de la ciudad: “Además de lo que cobran y quieren aumentar, tal vez puedas referirte después al terrible problema de los trámites interminables que hay que cumplir para obtener un permiso de operación, que a su vez requiere de un permiso ambiental, de un permiso y pago a los bomberos, entre muchas otras engorrosas diligencias que uno tiene que pagar y tiene que obtener cada año”. “Del impuesto por volumen de ventas, del impuesto vecinal, de la tasa vial, del impuesto por rótulos, del tren de aseo, y sigue la lista”. “Según el Plan de Arbitrios prescriben las obligaciones dejadas de pagar por 5 años pero, ilegalmente, ahora dicen que prescriben a los 10 años y si no se paga como ellos dicen no le dan a uno el permiso de operación y le cierran el pequeño negocio.” “Esto es encima de lo que cobra el gobierno, que ya son los tributos más altos del área centroamericana”. “Y también es adicional a la extorsión o “impuesto de guerra” que cobran los mareros”. “Finalmente –aunque no es culpa de este alcalde– el anterior nos dejó con la obligación de pagar un préstamo al BID por L1,106 millones más sus respectivos intereses por la construcción del Trans-450 que, según el Colegio de Ingenieros, no debió haber costado más de L64 millones en caso de haberse completado”.

(Este es otro tema que hay que abordar. Eso del Trans-450 debe debatirse públicamente porque la propuesta original fue crear un transporte público operado por la municipalidad, para ofrecer a los usuarios alternativa al hormiguero que ya existe, y acabó en manos de los mismos propietarios del hormiguero). Sobre este tema de la revisión que quieren hacer a las tasas municipales. Sería interesante conocer el criterio de los directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Por supuesto que a un alcalde popular y trabajador hay que apoyarlo. Sin embargo este tema de subir tasas y contribuciones es algo que debe debatirse públicamente. La misma alcaldía debe entablar una consulta con distintos sectores de la ciudad que aporten ideas sobre la forma de continuar con el desarrollo pero sin golpear más el bolsillo de los mismos contribuyentes que ya no pueden con el dulce. No se trata de imponer tasas confiscatorias. La última tarascada –no solo elevando a su antojo el valor catastral y la tasa– dejó a la gente turulata. El alcalde es un funcionario público razonable que sin duda no se va a dejar mal aconsejar. La “múcura está en el suelo y el pobre prójimo capitalino, mira mamá que ya no puede con ella”.