La OABI pasa a administrar la residencia Lobo-Bonilla

Rosa Helena de Martínez, defensora de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, expresó que “los fondos fueron administrados de manera correcta, ella liquidó con actas de recepción todos lo recibido, por lo tanto, no hay delito alguno por parte de su representada” y señaló que su clienta se declara inocente de todos los cargos que se le imputan. Al mismo tiempo, explicó que, “de conformidad al Código Penal y a los convenios internacionales, la calidad de funcionaria pública, debe ser acreditada en los delitos de malversación de caudales públicos, pero si usted no es funcionario público no puede ser acusado por ese delito y eso no pudo ser acreditado de ninguna manera por la fiscalía del Ministerio Público en contra de mi representada”. Bonilla de Martínez precisó que “no hay un documento o prueba alguna que era funcionaria pública, por lo tanto los otros delitos lavado de activos que es precedente de la malversación y asociación ilícita, no existen”. “No hay grado de responsabilidad alguna por la exprimera dama, no se dan los objetivos de los tres tipos penales para dictar auto de prisión”, indicó. Además, la profesional del derecho añadió “faltaron elementos de prueba para acreditar por los delitos por los cuales el Ministerio Público acusó a la exprimera dama, hubo errores de fondo del propio estudio de la norma penal y procesal penal, a criterio de esta representación”. Detalló que “la prueba no era relacionada por el caso presentado en contra de mi representada y los testigos protegidos ni siquiera la mencionan a ella”. “Hoy a las 3:30 de la tarde nos notificarán la resolución de la juez, durante las conclusiones, solicitamos respetuosamente que se le dicte un sobreseimiento definitivo”, puntualizó.