Le robaron el Oscar a Frances McDormand y un fotógrafo lo recuperó

Frances McDormand tuvo una gran noche en la entrega de los Oscar este domingo. Recibió la estatuilla a mejor actriz por Tres anuncios por un crimen y fue la protagonista de uno de los discursos más emotivos pidiendo la igualdad laboral y de oportunidades entre mujeres y hombres. No obstante, la actriz sufrió el robo de su flamante estatuilla, aunque después la recuperó.

Según informa TMZ y USA Today, McDormand fue vista afuera de la fiesta llorando junto a su esposo, Joel Coen. La razón era que alguien le había arrebatado su Oscar de la mesa donde había estado sentada cuando se celebraba a los ganadores en el Governor’s Ball. Allí también es donde se graba el nombre del ganador en la estatuilla.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt

— Cara Buckley (@caraNYT) 5 de marzo de 2018