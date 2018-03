¿Y los Premios Nacionales?

Elsa de Ramírez

Existe cierta confusión en torno al decreto de creación de los Premios Nacionales con que Honduras premia a sus mejores hijos en los campos de la Ciencia, Arte y Literatura.

De mutuo propio, sabíamos que tales galardones fueron creados mediante Decreto Legislativo No. 78 del mes de marzo de 1949, durante el gobierno del doctor Juan Manuel Gálvez, a iniciativa de los jóvenes diputados, sólidos intelectuales, ya para entonces, Víctor Cáceres Lara, Eliseo Pérez Cadalso y Conrado Bonilla y que el primer agraciado fue el laureado poeta y primer fabulista hondureño, abogado Luis Andrés Zuñiga en el año de 1951. De esa fecha hasta el momento son muchos los compatriotas que se han hecho acreedores a semejantes galardones, con los que la patria rinde homenaje a los catrachos más sobresalientes de la intelectualidad hondureña, en las ramas aludidas.

Sin embargo, actualmente se habla del Decreto No. 100 del mismo Congreso Nacional del 11 de octubre de 1967, durante el gobierno del general Oswaldo López Arellano, por medio del cual saltan a la luz pública tales premios, lo que más bien fortalece la obligación ineludible del gobierno de turno de hacerlos efectivos el 22 de noviembre de cada año, conmemorando así el natalicio del ínclito sabio José Cecilio del Valle, con cuyo nombre se ha nominado a uno de estos reconocimientos.

El año anterior, o sea el 2017, nos enteramos que el abogado Jubal Valerio Hernández, de generales ampliamente reconocidas, por su talento al servicio de Honduras, fue distinguido con el de Arte “Pablo Zelaya Sierra”, pues él es un apasionado de la música y permanentemente emborrona cuartillas para los diarios del país, relacionado con ese tema.

El de “Literatura” le fue adjudicado al periodista e historiador Mario Hernán Ramírez, también de generales ampliamente conocidas, por su larga trayectoria en los diferentes campos de la comunicación social, quien a la vez es autor de numerosas obras de elevado contenido hondureñista, pues su obsesión principal ha sido siempre, su entrañable amor a la patria que lo vio nacer.

Del de “Ciencia” lamentablemente, no podemos suministrar el nombre del adjudicatario, aunque nos dicen que es una dama de relevantes méritos en los campos de la investigación científica, por lo que así se premia su perseverante actividad en esta difícil materia.

Empero, han transcurrido más de tres meses, y hasta cierto punto es comprensible, porque en ese intervalo la situación política de nuestro país pasó a formar parte del tema más efervescente que se ha vivido durante las últimas décadas, con motivo de las elecciones generales que le dieron el triunfo al actual mandatario, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado; pero, el tiempo transcurre, hubo cambios en la Secretaría de Educación Pública y la doctora Rutilia Calderón Padilla, exministra de esa cartera, dejó todo completamente ordenado para que se hiciesen efectivos tales galardones, sin embargo el nuevo titular, ilustre ciudadano Marcial Solís H., parece que no ha sido informado de esta obligación patriótica, ya que los favorecidos no han vuelto a tener ninguna noticia sobre el particular, por lo que, desde esta columna, como periodista y colaboradora de este prestigiado diario, me veo comprometida con la sociedad hondureña a preguntar ¿Y los Premios Nacionales?, haciendo eco, para que se reactive lo más pron

to posible esta actividad cívico-cultural que es de obligado cumplimiento, ya que se trata de una ordenanza legislativa, para mayor fortalecimiento, como decimos arriba, decretada en 1949 y ratificada en 1967.

En consecuencia, con el respeto debido, al señor Presidente y su ministro de Educación Pública, les hacemos un llamado para que no quede en mal predicado este gobierno, que ya en 2014 falló, parece, que también, por razones de carácter político. En cuanto al asunto que nos ocupa.

Todas las personas en el mundo entero, que son honradas con galardones de diferente tipo como el premio Nobel, que se otorga desde 1901 a las figuras más conspicuas del planeta en las diferentes ramas del saber, les llena de orgullo y los enaltece; de igual manera sucede con los Óscar, premio que es entregado a los más ilustres astros del séptimo arte, desde la ciudad de Hollywood, en ceremonia que registra los caracteres más solemnes, ya que el mismo es divulgado a través de todos los medios de comunicación existentes en el globo.

Y así, sucesivamente, podríamos mencionar otra cantidad de homenajes con que gobiernos e instituciones hacen gala de su civismo, reconociendo los méritos y virtudes de quienes durante su dilatada existencia han logrado una posición relevante, similar al pensamiento del gran José Cecilio del Valle, cuando dijo: “En la escala de los seres el hombre es el primero, en la escala de los hombres el sabio es el más grande”.