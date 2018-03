Del Toro: “No me gusta cuando me felicita Peña Nieto”

Luego de su triunfo en los Premios Oscar, las felicitaciones le llovieron a Guillermo del Toro, el tercer mexicano en ser galardonado con el premio de la Academia, sin embargo, quien se abstuvo de celebrarlo fue el Presidente Enrique Peña Nieto, luego de que el director tapatío expresara que, por hacer lo contrario a lo que debería, no le gustaba cuando el mandatario mexicano lo felicitaba.

Y es que en septiembre pasado, cuando Del Toro presentaba The Shape of Water en el Festival Internacional de Cine de Toronto, se tomó un tiempo para hablar sobre la política y los problemas que enfrenta México.

Al ser cuestionado sobre la gestión de Peña Nieto, Guillermo del Toro dijo que el mandatario hace lo contrario de lo que debería, y eso es “aterrador”, por eso, señaló, no le gusta cuando él lo felicita.

No, no me gusta cuando me felicita. No me gusta porque México es un país que ha tenido grandes personas, de todo: atletas, artistas, científicos, filántropos, pero no hay grandes políticos. A veces me pregunto ¿cómo es posible que no nazcan 10 políticos que hagan lo que se tiene que hacer? que tengan esa vocación. La clase política está pervertida, hay todo un rollo para hacer justamente lo contrario de lo que se debería hacer.

El Presidente Peña siempre felicita a través de sus redes sociales a aquellos atletas, artistas, directores de cine, actores fotógrafos y científicos, entre otros, que ponen el nombre de México en alto.