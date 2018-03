Presidente Hernández pide que Fusina tenga rango constitucional

Ante los logros evidentes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en la lucha contra el crimen organizado, el presidente Juan Orlando Hernández pidió hoy al Congreso Nacional que analice elevar ese cuerpo a rango constitucional para que su trabajo sea permanente, sin importar el Gobierno de turno.

Lo anterior lo expresó el mandatario Hernández en la entrega de reconocimientos a Fusina, funcionarios, oficiales e instituciones por su trabajo para mejorar la seguridad en el país en el período 2014-2017 y del informe de labores de la Secretaría de Seguridad al gobernante.

“Pido al Congreso Nacional que revise lo que se ha hecho con Fusina y les invito a los diputados a reflexionar sobre la coordinación de Fusina mediante un decreto constitucional”, indicó el titular de Casa de Gobierno.

Manifestó que el objetivo primordial es que se pueda “seguir avanzando y obteniendo mejores resultados en los próximos años, sin importar el Gobierno de turno, porque los funcionarios no somos permanentes, solo las instituciones”.

Se reconoce la labor

Hernández argumentó que hoy es necesario resaltar el trabajo de un organismo que ha obtenido resultados evidentes a favor del pueblo hondureño en materia de seguridad.

“Hoy reconocemos la labor de estos miembros de Fusina y vemos cómo la institucionalidad trabaja en favor de los hondureños para buscar que vivan en paz y tranquilidad. Agradecemos a estos hombres y mujeres por su labor en favor de todos los hondureños”, dijo Hernández.

“Nosotros como generación estamos obligados a mostrar a las nuevas generaciones de dónde venimos”, añadió Hernández, “pero hemos pagado un alto precio porque los que nos antecedieron no hicieron lo que debían hacer”.

Recordó que Honduras viene “de casi 90 muertes por cada 100,000 habitantes y se ha logrado reducir a menos de 41 en pocos años; se ha pagado un alto costo en materia de vidas humanas y, por lo tanto, era necesario trabajar en conjunto entre todos los organismos para alcanzar los resultados esperados”.

Trabajo diferente

El gobernante señaló los problemas que afrontó Honduras por su inmejorable ubicación en la región, un aspecto que aprovechó el narcotráfico para crear mucho daño y muertes.

“El crimen logró permear a los operadores de justicia y desconocimos el potencial que tenía Honduras, no sólo para lo bueno sino para lo malo, y en eso el trasiego de drogas fue alcanzando dimensiones insospechadas”, dijo el titular del Poder Ejecutivo.

Remarcó que debido a eso “se tuvo que trabajar de manera diferente, con presupuesto diferente y una Policía en franca transformación, trabajando incluso ahora las Fuerzas Armadas, a diario, en el combate al crimen, algo que no sucedía en el pasado”.

Agregó que “se ha realizado una enorme transformación, pero sin la Tasa de Seguridad Honduras no estaría hoy donde está; la misión no está terminada hoy y debemos seguir trabajando u mejorando”.

Ni un milímetro, ni un segundo

Hernández afirmó que Honduras no puede descuidar su lucha contra el crimen, porque eso representa importantes desafíos y vidas de hondureños, el patrimonio sagrado de este país.

“De lo que se trata es que la seguridad de un país no se debe descuidar ni un milímetro y ni un segundo, y ver los desafíos que se vienen porque la vida no tiene precio y lo que Honduras ha sufrido es la más grande tragedia de toda la vida; no caigamos en el mismo bache o en el mismo error”, indicó Hernández.

“Gracias, Fusina; el pueblo hondureño les reconoce su labor y de la mano de Dios seguiremos avanzando para alcanzar los niveles de seguridad que necesita el pueblo hondureño para vivir en paz y tranquilidad”, concluyó.

Los reconocimientos

En la ceremonia se entregaron reconocimiento a funcionarios y oficiales que dirigieron con buen suceso las instituciones de Defensa y Seguridad en los últimos cuatro años.

Entre las instituciones figuran Policía Militar del Orden Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fuerza Nacional Antiextorsión, Comisión Depuradora de la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Entre otros, se entregaron reconocimientos a Arturo Corrales Álvarez, por su labor entre 2014 y 2015; Julián Pacheco Tinoco recibió su galardón como ministro de Seguridad; Samuel Reyes, como exministro de Defensa, y los exjefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fredy Santiago Díaz Zelaya (actual ministro de Defensa) y Francisco Isaías Álvarez Urbina.

También se distinguió al exjefe de la Policía Nacional Félix Villanueva, así como a Gustavo Paz Escalante, Reynel Fúnez y Orlando Ponce Fonseca, quienes fueron jefes de Fusina.

Además, a German Velásquez y Óscar Rolando Reyes, de la Policía Militar del Orden Público; Amílcar Hernández, de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y Carlos Roberto Aldana de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.

Asimismo, recibieron reconocimientos los miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, Omar Rivera y el pastor Alberto Solórzano y la directora del Instituto Nacional Penitenciario, Rosa Irene Gudiel.

Como instituciones se reconoció el apoyo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Logros de Fusina

– Entre 2014 y 2017 se detuvo a 4,391 personas por tráfico de drogas y se decomisaron 16,546 kilos de cocaína.

– En el mismo periodo se incautaron 1,460 bienes y se decomisaron 412.804,021 lempiras.

– Se logró desarticular 433 bandas delictivas y se detuvo a 2,776 personas que cometieron delitos de extorsión.

– En el caso de las extradiciones se logró cumplir con los trámites para 19 personas requeridas por gobiernos extranjeros

– Se cerró 2017 con reducción de homicidios en 42 muertes por cada 100,000 habitantes; sin embargo, en lo que va del año la tendencia sigue hacia abajo y se sitúa en menos de 41.

– Se han realizado desde 2014 a la fecha 1.161,204 operaciones, entre las que destacan saturaciones, patrullajes a pie, patrullajes motorizados, retenes fijos, retenes móviles, allanamientos, patrullajes marítimos y operaciones aéreas.