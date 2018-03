El problema llamado empleo

La relación laboral en la que el Estado es el empleador es comúnmente conocido como el empleo público. En todos los países el Estado es el empleador más importante,? con un promedio que entre el 10-20% de la población económicamente activa y máximos del 28% del total de la fuerza de trabajo como sucede en Noruega y Suecia, hasta mínimos del 5% en Japón y Corea.?

En principio, el empleo público está regulado por normas diferentes a las del empleo en el sector privado, que está integrado en el marco del Derecho Administrativo. Los empleados públicos suelen organizarse en sindicatos propios del sector público, y a nivel internacional existen organizaciones como la Internacional de Servicios Públicos (ISP), estructura sindical de alcance mundial. (Ver Convenio Nº 154 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el Fomento de la Negociación Colectiva 1981).

El gobierno nacional, quien tutela el sector educación, está en la obligación de crear oportunidades laborales impulsando el desarrollo, no enfocarse en crear el empleo político esporádico y no permanente. La creación real de empleo se realiza contando con la empresa privada, quien es la llamada a mostrar lo que requiere el mercado laboral hondureño, y así educar a futuro en esos rubros, proyectar la educación en forma paralela y en eje transversal al desarrollo industrial, productivo y económico del país y de sus diversas regiones.

Que la gente tenga oportunidades diferentes al graduarse de los colegios, que se gradúe con destrezas y aprendizajes para poder trabajar. Y esto se logrará sectorizando la educación de acuerdo al rubro de desarrollo dominante en la zona geográfica, educación en caficultura, ganadería, agricultura, mecánica, industria…etc.

Eliminar eso de ¡ya voy a primero de carrera!… ¿qué es eso? bachiller en ciencias y letras no es carrera, ni nada de la secundaria lo es, salen a pasar hambre a la calle, sin posibilidades de obtener un apoyo financiero que les permita seguir estudiando porque ya los padres están cada día más limitados.

La calidad del maestro, si es el que enseña ¿por qué hay tantos tan pocos enseñados en el país? El maestro le apostó al servicio civil de funcionario público y el sistema le ha fallado, económicamente pueden estar mejor que otros sectores, pero educativamente no le apostaron al desarrollo docente a futuro. Se agremiaron, se politizaron y usted nunca les ha escuchado de una propuesta integral educativa desarrollada por ellos, como conocedores directos de la realidad educativa nacional; aquí es oportuno decir, que la dirigencia magisterial, no son todos los maestros. Los educadores no están lo suficientemente educados, no hablan un segundo idioma, les huyen a las computadoras e infunden el temor a las nobles matemáticas.

Por otro lado, los políticos rechazan educar porque su período es de cuatro años y en ese período no se educa a nadie, menos si son menores de edad que no pueden votar por ellos. Es claro que hay que invertir más y mejor en educación.

¿Qué es la tasa de desempleo? es una medida del porcentaje de la fuerza de trabajo total que está sin trabajo, pero que buscan activamente empleo y que están dispuestos a trabajar. En Alemania la tasa de desempleo es del 5%, aprender un oficio es igual de importante que la educación universitaria; por eso integraron un sistema dual de aprendizaje que permite que los jóvenes estudien una carrera vocacional mientras se capacitan en una empresa.

Este tipo de programa es tan exitoso que un 60% de los graduados de las escuelas preparatorias eligen carreras vocacionales en lugar de académicas y pueden elegir entre múltiples ocupaciones; la mitad de los aprendices que aprueban, permanecen en la empresa que los capacitó, así Alemania tiene el índice de empleo juvenil más alto de Europa.

Además,el gobierno y la empresa privada protegen a su fuerza laboral más experimentada, porque realizando esto no tienen que quitar a los mayores su ingreso económico y social permanente,tal y como han desarrollado los pensantes políticos del sector laboral de Honduras, quienes han creado un sistema excluyente que ha llevado a las familias a la crisis económica familiar en que hoy se encuentran y por lo que ahora todos quieren chamba en el gobierno ¿qué clase de desarrollo es este que han creado?

Economistas hondureños han advertido que en Honduras “si sumamos el subempleo y el empleo abierto, encontramos que alrededor del 68 por ciento de la población hondureña sufre del problema llamado empleo”. Pensar no es malo, pero ser creativo no es inventar crisis.

