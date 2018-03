Por José María Díaz Castellanos

Catedrático de Derecho UNAH

La diputada nacionalista por el departamento de El Paraíso, Sara Medina, introdujo a la Cámara Legislativa, una polémica iniciativa denominada: “Ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación”, mediante la cual se pretende permitir a una mujer “alquilar su vientre para tener por inseminación artificial un hijo por encargo de parejas que no pueden tener sus vástagos (LA TRIBUNA 2 de marzo del 2018).

Este es un tema ético igual que la clonación que se consideró en su momento como un delito contra la naturaleza humana igual que la venta de órganos. Se nos anunciaba que investigadores estadunidenses lograron programar células de piel humana para producir células madre embrionarias (La Prensa 16 de mayo del 2013).

Otro tema discutible es que el año pasado una modelo subastó su virginidad por casi US$ 3 millones. “Giselle decidió vender su virginidad a través del sitio Web con sede en Alemania”. Su argumento es que las mujeres pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos y tener el coraje de vivir su sexualidad libre. Esto, dijo, es signo de emancipación.

El diputado liberal por el departamento de Cortés Rubén Francisco García reconoció que la iniciativa del “alquiler de vientre” es aceptable si se es parte del hecho de que lo que se busca es darle felicidad a los matrimonios o parejas que quieren tener un hijo pero que por diversas razones no los pueden concebir. El párroco de la iglesia Cristo Resucitado Javier Martínez comentó el “el vientre de alquiler” es un don no un derecho.

Nuevos conceptos se incorporan.

1. Gestacion por subrogación: Es la gestación que se lleva a cabo cuando una mujer acepta ser la gestante mediante cualquiera de las técnicas de reproducción asistida contempladas por la ley y dar a luz al hijo o hijos de otra persona o personas, los progenitores subrogantes.

2. Mujer gestante por subrogación: Es la mujer que, sin aportar material genético propio, consiente y acepta, mediante un contrato de gestación por subrogación, someterse a las técnicas de reproducción asistida humana con el fin de dar a luz al hijo o hijos del progenitor o progenitores subrogantes, sin que, en ningún momento, establezca vínculo de filiación entre la mujer gestante y el niño o niños que pudieran nacer.

Sin aprobarse la reforma, la iniciativa presenta algunas reflexiones:

1. De acuerdo al Código Civil puede ser objeto de contrato todas las que no están fuera del comercio de los hombres, aún las futuras. Los niños no son cosas, por lo tanto habría en primer lugar que analizar si se viola la Convención de los Derechos del Niño, en el sentido de que el niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres (7.1); yo le agrego “sus verdaderos padres”. “La emptio spei” o compra de esperanza o futura si está permitido en el Código Civil cuando indica “aún las futuras” (artículo 1562), sin embargo, volvemos a caer que los niños no son cosas. Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio de los hombres (1567 Nº 1 cc).

2. Se violaría el principio de autonomía de la voluntad, por cuanto las partes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que sean convenientes, siempre que no sea contrario a la ley, a la moral ni al orden público. (1547 del cc). Por el momento el proyecto es contrario a la ley; quedaría pendiente si es contrario a la moral cuando se le permite tener hijos que de otra forma no los tendría salvo en la adopción.

3. En el contrato de arrendamiento, una parte concede el goce de una cosa, y la otra, paga un precio por ello. La cosa sería en este caso el vientre y el precio serían US$ 30,000, lo que representa una cantidad demasiado atractiva para que no se degenere la figura. En materia de adopción es delito que circule dinero de por medio (Artículo 123-A Código de Familia).

4. Qué pasaría en el caso de que la mujer gestante al final de sus nueve meses de embarazo se arrepiente y manifiesta que ella es la madre?

5. En el caso de las comunidades indígenas, sería una violación al Convenido 169 el tener que alquilar el vientre de nuestras etnias?

Una madre de alquiler (también denominada “vientre de alquiler” y “maternidad subrogada”, es una mujer que acepta, por acuerdo, quedar embarazada con el objeto de engendrar y dar a luz a un niño que va a ser criado por otros como si fueran sus padres. Es una maternidad por sustitución mediante “contrato de gestación”. La “maternidad disputada” por su parte es el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo y que es impugnado por falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero (Artículo 292 del cc. Derogado). Ejemplo de maternidad disputada es el pleito por un hijo de dos mujeres rameras donde participó el Rey Salomón (1 Reyes 3: 16-28).

El bebé puede ser hijo biológico de la mujer en estado de gravidez, o ser fruto del óvulo de otra mujer previamente fertilizada e implantado en el útero de la gestante.

En principio el proyecto violaría el artículo 1 de la Ley Especial de Maternidad y Paternidad Responsable, en el sentido de que la ley pretende la certeza jurídica de quién es el padre o la madre.

Encontré que en los Estados Unidos se paga aproximadamente 40,000 euros, en España 10,000 y en la India 4,500.

Argumento muy fuerte a favor del proyecto es que le permite a una familia tener hijos que de otro modo no los puede tener, salvo la adopción.