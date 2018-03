ANTISISTEMA, REFORMAS ELECTORALES Y MEDIADORES

6 Mar, 2018 - 12:01 am

LA poderosa fuerza derechista Arena surge nuevamente como la mayor fuerza parlamentaria de El Salvador al encabezar las elecciones legislativas y municipales del domingo. “Escrutado el 48,1% de las actas, Arena sumaba 408,031 votos contra 244,329 del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del presidente Sánchez Cerén”. Además, recupera la alcaldía de San Salvador. En el Congreso actual, Arena tiene 35 diputados, el FMLN 31 y otros tres partidos minoritarios suman 18. Con estos resultados ARENA incrementa su influencia en el Congreso. Así que en último año de su mandato el Ejecutivo tendrá que perfeccionar el arte de la negociación –con una oposición caprichosa a la que es difícil imponerse– para llegar a acuerdos que le permitan algún respiro.

Una tasa de 60 homicidios por 100 mil habitantes convierte a El Salvador en uno de los países más violentos del área. Aún cuando ha logrado una disminución de 105 homicidios por 100 mil habitantes que tenía en el 2017, la criminalidad asociada a las pandillas, mantiene en zozobra a la población y se sitúa en la cúspide de las preocupaciones que abrigan los salvadoreños. El tema seguirá siendo explotado por la oposición, aparte que no se trata solamente de fortalecer el aparato represivo de las fuerzas de seguridad sino que requiere de la generación de oportunidades para los muchos jóvenes proclives al delito –a falta de una opción que llene sus ansiedades y expectativas– sean arrastrados por esas nocivas tentaciones. En Italia gana la formación antisistema del humorista Beppe Grillo. Están de moda los actores cómicos del espectáculo. La formación creada por el animador en 2009 es ahora liderada por un joven de 31 años y se convierte en la primera fuerza con un 32,1%. Pero no podrá gobernar ya que no alcanza el volumen necesario para formar Ejecutivo. “La coalición de derecha, encabezada por el magnate y tres veces primer ministro Silvio Berlusconi y su partido Fuerza Italia, aliado entre otros con los xenófobos de la Liga Norte y los neofascistas Hermanos de Italia, lograría entre el 30 y el 41% de los votos pero tendría que negociar con otras formaciones para poder formar Ejecutivo”. Otra vez las negociaciones son cuesta arriba y llenas de marañas por lo que podría repetirse la historia de gobiernos muy frágiles de poca duración. Allá la reforma electoral recién adoptada favorece a las alianzas políticas y penaliza las formaciones independientes.

(No se sabe si son esas las reformas electorales que impulsarían los europeos aquí en estos países laboratorio del nuevo continente. O quizás –ya que la reforma electoral es el tema central que va a acaparar la atención de los políticos en estos próximos meses– terminamos con algún otro ensayo, dizque para dar mayor apertura democrática –parecido al sistema que les genera tremendas crisis de ingobernabilidad a esos países que les encanta tutelar la democracia de otros pintorescos paisajes que tanto dependen del tutelaje ajeno–. Imagínense. Allí tienen un amplio abanico de potenciales mediadores para el diálogo que no arranca para escoger. Con personajes bastante cuestionados en sus propios países de origen –uno de ellos incluso un juez destituido del sistema judicial allá en España– pero que aquí, por lo bajo que ha caído la autoestima nacional, la total carencia de orgullo o de confianza en lo propio, quieren de amables componedores.