Así resolvió la juez caso de Rosa Elena y su cuñado

La juez anticorrupción habló una hora, habiendo omitido los antecedentes, para resolver en contra de la acusada Rosa Elena Bonilla Ávila y su cuñado, Manuel Mauricio Mora Padilla, quienes tienen ahora prisión preventiva y tendrán que continuar en prisión. A continuación lo expresado por la juzgadora:

Despacho ha realizado la verificación de las partes. Vamos a comenzar a emitir la presente resolución en la causa que se le ha instruido a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, por nueve delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos en perjuicio de la administración pública y la economía del Estado de Honduras. Asimismo, contra el señor Manuel Mora Padilla, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos y asociación ilícita.

¿Cómo va a ser la dinámica de la resolución? Ya conocemos los antecedentes, vamos a obviar eso, ya conocemos cómo concluye el Ministerio Público, la Procuraduría y toda esa situación va a ir contestada en el acta porque ya lo conocemos.

Voy a emitir la resolución con base a la valoración que se le dio a la prueba. En este sentido, voy a comenzar con el valor probatorio:

1.-Como se dijo en el desarrollo de la audiencia fue para efectos de individualización de la encausada, la señora Rosa Elena Bonilla Ávila.

Se le da valor probatorio que es la constancia de la Empresa Nacional de Artes Gráfica, de fecha 22 de febrero del 2018, en la que se informó según el acuerdo número 22-2009, se emite declaratoria de candidatos a cargos de elección popular, donde se nombra al señor Porfirio Lobo Sosa, como presidente de Honduras, a efecto de que ejerce una función pública y a través de este se le designa, como funcionaria pública a la primera dama.

3.-Consiste en el oficio SG055-2017, del 22 de noviembre del 2017, emitida por la Secretaría de Finanzas, que al número uno emite asignación presupuestaria anual de Casa Presidencial, al numeral dos informe de los renglones presupuestarios de Casa Presidencial y numeral tres informe de la asignación presupuestaria y el renglón presupuestario del despacho de la primera dama del período comprendido del 2010 al 2014. Con esto se acredita de dónde salieron los dineros del presupuesto de la Secretaría de Finanzas.

4.- Constancia el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, donde se hace constar que la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, con identificación 0801-1967-00609 es cotizantes con el número 02-07 3120 del 2010-2014 acredita que como funcionaria cotizaba al Injupemp, por la cantidad de cinco mil 600 lempiras mensuales bajo un sueldo de 80 mil lempiras.

Oficio de la Escuela Elvel School del 15 de diciembre del 2017, se informa que mediante cheque 043 de banco Ficohsa, por la cantidad de 36 mil lempiras se acreditó un pago personal de la cuenta. Expediente clínico número 32-80 de la clínica Dime se acreditó un pago personal de la cuenta.

7.-Constancia emitida por Joyería Milla Guirst de fecha 23 de febrero del 2018 se hizo constar pago realizado por concepto de varias facturas por compra de joyería, se acreditó como pago personal.

8.- Constancia de pago a mueblería DP muebles se hace constar pago personal.

9.- Acuerdo de nombramiento de Wilfredo Francisco Cerrato Durón, como secretario de Estado de Administración FinancieraCasa Presidencial. Se acredita que es la persona que autorizó a la señora Rosa Bonilla para firma autorizada a la cuenta presidencial.

10.- Tracto sucesivo y certificaciones íntegras de asiento de inscripción número 16,287 de la matrícula 25-29004 y testimonio de la sociedad inmobiliaria Monserrat, se acredita la compra y venta de las acciones, por parte de la señora Rosa Elena Bonilla.

12.- Se indica el procedimiento mediante oficio y auténtica proveniente de la Secretaría de Finanzas que sigue un funcionario público o persona encargada de administrar fondos estatales para devolver fondos públicos, una vez que cesa en el cargo. Este oficio acredita que todos los valores que hayan recibido las instituciones de la administración central, en forma anticipada, en calidad de recursos propios y/o transferencia y cualquier otro concepto de ingresos no fueron utilizados en el término del ejercicio fiscal y estos deben ser enterados a la Tesorería General de la República, dentro de los cinco días hábiles de finalizado el mismo, a excepción de las municipalidades. Con el número 12 el expediente laboral de Julio Galdámez, acompañado del oficio número 17-2018 SSYS-SEDIS/PRAF, se acredita que este ejerció una función pública.

13.- Certificaciones de inscripción de comerciantes sociales asiento de la sociedad MB como presidente de la sociedad, Julio Galdámez Figueroa, establece la relación que son los socios accionistas.

14.- Patrón fotográfico de Manuel Mora Padilla a manera de individualizar al imputado.

15.- Auténtica 002-DO-2010- nombramiento en el cargo de coordinador del programa especial de las Unidades de Desarrollo Comunitario (Udeco), para el señor Manuel Mora Padilla.

16.- Análisis transaccional dirigido por el perito del Ministerio Público, caso Ufecic bajo el número 0032017 la persona investigada Rosa Elena Bonilla Ávila. Este informe concluye que se determinó que la persona REBA en fecha 22 de enero del 2014 transfirió la suma de 12,272,051.42 de la cuenta 001-102-50790-4557018 registrada a favor de Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama hacia su cuenta personal bajo el número 6536603 del mismo banco, resultando de esto una transacción atípica o sospechosa en vista de que la cantidad acreditada en la cuenta, no es congruente con el perfil financiero que tiene registrado el banco respecto de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila.

De la cuenta de cheques número 6536603 personal de la señora Rosa Elena Bonilla se emitieron 44 cheques a favor de diferentes personas naturales y jurídicas, que sumaron la cantidad de 4 millones 821,267.12 y el 6 de noviembre se emitió un cheque de caja por la suma de 4,821, 237.13 Se estableció que algunos cheques fueron emitidos para saldar gastos personales, como ser los número 44-45 que fueron para pagar tarjeta de crédito 4114-5300-0001- por 95,261.81 lempiras.

Asimismo, se estableció que el 6 de noviembre del 2015, se emitió de la cuenta número 6536603 la cual pertenece a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, en cheque certificado número 1401816 a favor de Casa Presidencial, por la suma de 4,821,267.13 sin embargo, el saldo era de 3,935,560.12, pero el mismo día, en fecha seis de noviembre del 2015, se acreditaron a la cuenta de Casa Presidencial, la suma de 885,707.01, los cuales según el análisis transaccional, provienen de la cuenta de ahorro de lempiras 001-232-12719 que la señora Rosa Elena Bonilla tenía registrada a favor del banco.

Cheque 043 por un importe de 36,800 lempiras para cancelación de la matrícula de los niñosy cheque 2 y 3 emitido cada uno por un valor de 1,500 a favor de la Sociedad de Inversiones Acrópolis.

El segundo análisis preliminar, caso Ufecic, 003-217 realizado al señor Mauricio Mora Padilla, este análisis concluye, se desprende de las observaciones el total de ingresos por planillas que el señor Manuel Mauricio Mora Padilla obtuvo durante el 2010 al 2014, por un valor de 2, 376,337, 73. Durante ese período no fue beneficiario de préstamos, no se observaron traslados o transferencias desde la cuenta donde se le efectuaron los pagos por planilla hacia otras cuentas a su nombre.

En cambio, se observó que la mayoría de ingresos provenientes en concepto de pagos por planillas eran destinados a compras en diferentes establecimientos comerciales, como restaurantes, tiendas y otros.

Al medio de prueba número 17 establece que mediante análisis transaccional, la señora Rosa Elena Bonilla, sustrajo la cantidad de 12 millones 272,051.42 de la cuenta número001-102-50790 registrada a favor Casa Presidencial/despacho de la primera dama y así establecer el destino de dicha firma.

El informe preliminar de auditoría forense, número 007 concluye que del análisis efectuado se denotaron incrementos desmesurados en los años 2012, 2013, bajo concepto de recursos públicos, que se manejaron en la cuenta número 001 -102-20790/4557018 a nombre del despacho de la primera dama, sobre los cuales la primera dama tenía control y autonomía sobre la administración de los mismos, con la única firma autorizada en la cuenta, al haber trasladado el saldo de la misma el valor de 12 millones 272, 051.42 en fecha 22 de enero del 2014, a una cuenta personal, identificada bajo el número 6536603.

Esto constituye un desvío de los recursos públicos por el valor total del giro del cheque, se identificó a las personas naturales que actuaron con un mismo modo de operación en la cuenta número 6536603 que recibieron de la cuenta 001-102- 20790 por un total de 4 millones 046, 424.00 total de recursos dispuestos por la señora Rosa Elena Bonilla.

18.- Decreto de creación de las Unidades de Desarrollo (Udeco) establece que bajo esta dirección, estaba bajo la dirección de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial.

19.- Constancia de Injupemp dice que es cotizante de este instituto en los períodos 2002-2006.

20.- Se refiere al señor Mauricio Mora Padilla. Constancia número 20, informe de investigación Ufeci, número 1509479860-17 sobre el reclutamiento de personas de parte del señor Julio José Galdámez Figueroa a persona de confianza Manuel Mauricio Mora Padilla, quien fungía como coordinador de Udeco, programa de ayudas sociales que dependía del despacho de la primera dama, en gobierno del presidente Lobo Sosa, período 2010-2014.

El informe refiere cómo las personas contactadas por Julio Galdámez les indicaba cómo cambiar los cheques y entregarlos en efectivo al señor Manuel Mauricio Mora Padilla y la vinculación entre el señor Julio Galdámez y el señor Mauricio Mora Padilla en relación a otras personas mencionadas en el informe.

TESTIGOS CAMBIARON CHEQUES PARA ZAPATOS

Por su parte, se recibieron los testigos 007 y Barcelona a los que se les dio credibilidad, pues la declaración fue rendida ante el juez competente de la que da valor probatorio a la declaración que el testigo 007 estableció que “fui empleado del despacho de la primera dama y allí conocí a Julio Galdámez, a Mauricio Mora y a Juan Carlos Mora y ahí me dijeron que era parte de mi trabajo cambiar unos cheques para comprar y pagar zapatos y uniformes. Había otra persona que lo podía hacer, pero como buen empleado lo hice, como parte del trabajo, me dijeron que cambiara esos cheques porque había gente que estaba esperando ese dinero en la oficina. Me los entregaban en bolsas de manila o bolsas negras y él se iba para la oficina, luego me lo entregaba y él salía para la oficina y en ocasiones me decía que se lo llevara a la oficina al señor Mauricio Mora y se los entregaba a él, en unas ocasiones. Lo contaba delante de mí y así varias ocasiones subí a hacer esos cambios al banco y a entregárselos al señor Mauricio Mora. Y que en algunas ocasiones también entregara a Juan Carlos Mora y así, sucesivamente. Soy un hombre que no tiene cuello, declaración que establece en relación al señor Mora Padilla, se asoció con personas para cambiar los cheques producto del dinero del presupuesto del Estado de Honduras”.

Por su parte, el testigo Barcelona declara: “voy a comenzar, pues quien me contactó se llama Julio Galdámez y Mauricio Mora, en ese momento me encontré a Julio y andaba haciendo un mandado y me preguntó que si tenía trabajo y yo le dije: no tengo trabajo. Me dijo que si quería trabajar en el despacho de la primera dama, dame tu tarjeta de identidad para sacarle una copia. Está bien. Ahí te voy a hablar. Como a la semana, me habló diciéndome que me presentara en el despacho y me dijo que hablara cuando llegara que él iba a bajar y me subió a la oficina de Mauricio y ahí estaba Mauricio; entré,me dieron una hoja, me dijeron que firmara una hoja para el proyecto y decía: proyecto de zapatos de Honduras para el proyecto. Después, me dijo que me saliera y me salí. Estuve como 20 minutos esperando. Me dijo que si querés andate, yo te voy a hablar y después regresas. Después me habla y me dice que llegara al banco, a la principal y llegó y me dijo: me hablas y venite para el parqueo y ahí estaba en su carro, una Onda Civic. Cuando yo me monté al carro él tiene los cheques y me dice anda cambialo, no te preocupés, ahí cambias y allá comprás los zapatos. Ese dinero se lo damos a Mauricio, que Mauricio es el de eso. Y otras gentes que llegaban a cambiar los cheques. Yo hago la fila, cuando llego a la caja me dicen que tengo que esperar 15 minutos y después esperé casi una hora. Es que no compensa, es que estamos hablando al despacho para que compensen en el despacho. Ya habían autorizado el cheque en el despacho y me dieron 10 mil y después, yo subí y había una muchacha, y me dieron diez abajo y 70 arriba. Si ando, pero por dónde me va a sacar y me sacaron por abajo, al parqueo y me llevaron al parque para donde Julio y me dijo, es para comprar los zapatos. Y a quién se los das, le dije. A Mauricio,me dijo, que era encargado del proyecto y jefe de todo esto. Cuando contó el dinero vino y me sacó 500 lempiras, ¿esto?, le digo yo. Tomá para que te eches un fresco, así es el proyecto. Tenés que hacer tu trabajo. Bueno, pasó y me dijo, me volverá a llamar. Pasaron dos meses y me habló para dos cheques, ya no eran ochenta, ahora eran de 170 mil con el mismo procedimiento. Se cambió el cheque y llegó toda la gente a cambiar los cheques. Me asusté. Que montón de dinero le dije. Es de Mauricio para comprar todos esos zapatos y me dice que va a pasar él recogiendo y pasó en una prado color negra, que tiene y ya viene él.Mauricio, bajó los dos vidrios y Julio le tiró todo el dinero en la parte de atrás. Así estuvimos en todo el gobierno de Pepe Lobo. Me acuerdo que los últimos cheques que cambié fueron tres de cantidades grandes, 80, 140 y 170 y lo cambiaron. Cuando yo termino de cambiar los cheques, yo voy a dárselo al coordinador y le digo Julio, pero ya terminó todo y el trabajo que me prometiste. No te preocupés, faltan cuatro años más. Pucha, le digo, son cuatro años más. No te preocupés. Después me di cuenta que me utilizaron, que realmente era toda una mentira, el dinero que decían ellos que eran para zapatos, era para ellos, pues.

PRUEBAS DE LA PRIMERA DAMA

La defensa en sus medios de prueba presentó un informe del flujo en efectivo y estados de cuenta bancario, del 22 de enero del 2014 al 30 de noviembre del 2015, con el informe de los auditores independientes, realizados sobre las bases de flujo efectivo en la cuenta 000-06536603, a nombre de Rosa Elena Bonilla Ávila, al 31 de diciembre del 2012 del 2014 y 30 de noviembre del 2015.

Flujo preparado en moneda nacional lempiras. El testigo experto en su informe, a criterio de este juzgador, no es concluyente, pues refiere únicamente por ejecuciones pendientes, período 2010-2014, como remanente para pagos pendientes de obras, por 12 millones 272,051 indica en su informe, que el saldo en la cuenta número 000-06536603, a nombre de Rosa Elena Bonilla Ávila, con el único objeto de pagar obligaciones contraídas por el despacho de la primera dama, en el período 2010-2014 y que hasta la fecha estaban pendientes de pagar, refiere el detalle de la cuenta en su informe con liquidación de saldo, por devolución de sobrantes, por 4 millones 821,267 lempiras, que corresponde al presupuesto no ejecutado y sobrante de los 12 millones 252,051 lempiras, este monto fue devuelto con la documentación soporte de cada uno de los gastos pagados en fecha 6 de noviembre de 2015 a Casa Presidencial, a través de cheque de caja no negociable, provenientede la cuenta 0006536603 a nombre de Rosa Elena Bonilla.

Este informe realizado con la copia de la documentación expedida por la interesada, en este caso la acusada, Rosa Elena Bonilla Ávila, decir de paso, no se cuestionan las copias, pues fueron aceptadas, como tal pues se explicó donde se encontraron los originales, pero sí se cuestiona la impresión con que fue desarrollado, no teniendo clara una línea de tiempo, ya que a pregunta de esta juzgadora se le preguntó cuál era su línea de tiempo y respondió que era del año 2005.

Solo fue tomado en consideración la cuenta personal de la primera dama, donde fueron destinados los 12 millones, dejando fuera el origen o destino de los fondos para un análisis completo, soportable y liquidable. Por otro lado, establecen en campo jurídico el perito, refiriendo a un error involuntario del banco al emitir una chequera a otra cuenta, situación que no fue convalidada por el banco emisor de la chequera.

….continuará.