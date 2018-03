Atacan a Karla Souza por no revelar el nombre del productor que la violó

Luego de que hace algunas semanas Karla Souza denunciara que un director de cine la había violado, la actriz decidió retomar el tema en su cuenta de Twitter y durante la entrega de los Premios Óscar compartió una cita de la conductora Oprah Winfrey sobre el movimiento de las mujeres para denunciar el acoso sexual y abuso de poder.

“Lo que sé muy bien es que decir tu verdad es la herramienta más poderosa que todas tenemos. Y estoy especialmente orgullosa e inspirada por todas las mujeres que se han sentido lo suficientemente fuertes y empoderadas para hablar y compartir sus historias personales”.

Sin embargo, este comentario en lugar de recibir el apoyo total de los internautas provocó una gran controversia, pues algunos seguidores consideran que la actriz de la serie “How To Get Away With Murder” debe revelar la identidad del productor que la atacó sexualmente, pues el nombre del director Gustavo Loza resultó involucrado en el caso y hasta la fecha él niega este señalamiento.

Así que como respuesta a esta esta cita de Oprah, algunos usuarios de la red social expresaron:

@ingcargon: “Es increíble que una acusación se haga mediática sin un nombre y sin pruebas, no digo que digas mentiras, pero tienen el poder de arruinarnos la vida o nuestra carrera con solo acusarnos, sin presentar prueba alguna por el solo hecho de ser mujer”.

@jacky_a46: “Y como futura madre debes mostrar la valentía y el coraje para hacer las cosas completas, porque si no que ejemplo le vas a dar a tu niñ@”.

@GMagda1116: “Basta Karla!!! Sorry, la vida siempre pasa la factura de nuestros actos no eres Víctima lo permitiste, solo asúmelo y serás más fuerte y libre nadie te uso o abuso tú lo permitiste mujer!!!”.

@Beremlo: “Te subiste al tren equivocado y ahora mencionas a grandes para añadirle drama a tu historia. Dirás lo q sea, tus propias declaraciones te hacen trepadora y nefasta”.

@GeorgeCCZ: “No te equivoques, si te vas a subir en el tren de #metoo señala con nombre y apellido. No te queda hacerte la mártir, cuando en declaraciones has dejado claro que en algunas ocasiones utilizaste tu atractivo para conseguir beneficios y fueron palabras tuyas en televisión”.

@flormaya81: “¡¿Cual verdad mentirosa?! hablar a medias es decir la ¿verdad? ¿disparar una bala sin importarle que ésta dañe el prestigio de gente inocente es decir la verdad? ¡no vengas a dar lecciones de lo que adoleces, además habla en ESPAÑOL! es tu idioma.

Hasta el momento Karla ha decidido no volver a tocar el tema ni dar respuesta a estos comentarios.