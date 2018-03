CAFETEANDO

6 Mar, 2018 - 12:20 am

Con: Jesús Vélez Banegas

HOY MARTES EL Real Madrid se juega el poder abrirse camino hacia su tercer Champions League consecutiva, lo que le permitiría salvar el año, ya que los resultados en los certámenes domésticos, Liga y Copa del Rey, no se le han dado.

LLEVA LA VENTAJA (3-1) al visitar en El Parque de los Príncipes, de París, a un PSG sin su estrella Neymar, quien fue intervenido quirúrgicamente. Los expertos en fútbol son del criterio que el cuadro francés tiene un buen equipo para jugar localmente, pero que para los torneos internacionales no tiene colmillo.

ESO SE VIO EN EL partido de ida, cuando Real Madrid en diez minutos le dio vuelta a un partido que los franceses dominaban. Se cumplió el dicho, el gallo viejo con el ala mata.

MAÑANA EN MIAMI, una reunión de Concacaf, estarán representadas las 41 asociaciones afiliadas a las que se les dará a conocer las novedades en los torneos de clubes y de selecciones. Lo malo es que a estas reuniones a las que deberían asistir presidentes de los clubes o miembros de la junta directiva de la profesional, ni por cortesía se les invita.

DE HECHO LA representación la llevan Jorge Salomón y José Mejía como dirigentes de la Comisión Normalizadora, pero quienes tienen en sus espaldas la carga del fútbol son los dirigentes de la profesional, pero no se les toma en cuenta. Por eso es que nuestro fútbol anda de capa caída y no se ve por dónde podría repuntar, si no hay un fundamento técnico administrativo, los pasos solo encaminan hacia el fracaso.

DICEN QUE SE armará un combinado para ir a foguear a la selección de Corea del Sur. El asunto que todo es de manera improvisado y vuelvo a lo de la Liga Profesional que no dice ni “pio” cuando para esa fecha estarán llegando a la finalización de su torneo de Clausura.

PARA MUCHOS armar un combinado con un cuerpo técnico que no tiene el nivel, aunque hayan trabajado en las categorías menores. Como dice “Foncho” Guzmán, en la vida hay que hacer cola.

REAL ESPAÑA sudó la gota gorda para imponerse a los progreseños (1-0) quienes además de estar metidos en el sótano, la suerte no les acompaña con los resultados, aunque hacen partidos para sacar resultados terminan perdiendo como le ha sucedido ante Juticalpa y España.

UPNFM ANTE Marathón de preliminar de Olimpia-Juticalpa. Este encuentro primero se jugaría en Comayagua pero el equipo de esa ciudad en partido de la Liga de Ascenso jugó contra Parrillas One, y por la doble jornada pedían más de 50 mil lempiras.

LA OTRA POSIBILIDAD para UPNFM-Marathón era usar el estadio de Choluteca en donde la afición ha respondido masivamente, pero los “verdes” se negaron a hacer el viaje, pues no tendrían el reconocimiento económico de 75 mil lempiras que establece la norma.

AL FINAL OLIMPIA aceptó que se realizara un doble en el Nacional. De visita de nuevo Marathón se impuso a la UPNFM 1-2 con discutido penalti a favor de los “verdes”.

REAL SOCIEDAD dejó escapar los tres puntos ante Motagua cuando en sobre tiempo un despeje del meta local propició que los “azules” rescataran un punto (2-2).

OLIMPIA-JUTICALPA, resultó emotivo particularmente la segunda parte. Al final con buen criterio Juticalpa se impuso, 1-2, a los “merengues”.

PLATENSE EN EL Excélsior recibió a Vida, lo derrotó claramente 3-1, en un encuentro que anticipaba dramatismo por la necesidad de ambos de sacar puntos para alejarse del fatídico sótano en donde se mantiene Honduras de El Progreso.

EL PASADO SÁBADO estuve viendo la antesala del encuentro Guadalajara- América (1-1), aficionados de ambos equipos, los más populares de México, compartían con tranquilidad la fiesta del fútbol allá en suelo “tapatío”. Esos son los ejemplos que acá las barras de los clubes deben tomar para no perjudicar al fútbol.

PARA EL MUNDIAL y evitar problemas de aficionados se creó un carnet “FAN ID”, con lo cual el control será efectivo según el país organizador y FIFA. El primer “FAN ID” de acuerdo a las informaciones es un finlandés.

BARCELONA ALLÁ en España sigue su paso hacia el título y mantuvo el paso, venciendo (1-0) a su inmediato perseguidor Atlético de Madrid.

UN GOLAZO QUE no tiene que envidiar al que hizo de tiro libre Messi, fue el de Anthony Lozano en jugada que él inició y concluyó con un zapatazo que puso el balón en la esquina en donde “las arañas hacen su nido”, como describen esto los narradores de fútbol.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para el 10 de abril que equipos hondureños por no llenar requisitos del licenciamiento perderán seis puntos?

Jesus29646@yahoo.com