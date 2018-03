“¡Dejen de jugar con nuestras vidas!”, piden “dreamers”

6 Mar, 2018 - 1:33 am

WASHINGTON/NUEVA YORK (AFP). “¡Dejen de jugar con nuestras vidas!”, “¡Queremos una solución permanente!”, pidieron jóvenes “dreamers” en varias protestas al Congreso de Estados Unidos, al llegar la fecha elegida por el gobierno de Donald Trump para el fin del programa que les protege de la deportación.

Pero el fin definitivo del DACA, fijado para el 5 de marzo, está en suspenso. Dos fallos de jueces de California y Nueva York suspendieron temporalmente la decisión de Trump de acabar con este programa aprobado por su predecesor Barack Obama en 2012, que protege de la deportación a casi 700,000 jóvenes inmigrantes que llegaron a este país sin papeles cuando eran niños.

El gobierno federal apela ambos fallos ante tribunales de segunda instancia, luego de que la Corte Suprema rechazara su pedido de pronunciarse sobre el asunto directamente.

“Es 5 de marzo y los demócratas no han hecho nada sobre el DACA. Les dimos seis meses, sencillamente no les importa. ¿Dónde están? ¡Estamos listos para hacer un acuerdo!”, tuiteó el presidente el lunes.

Pero los demócratas culpan a su vez a los republicanos de la falta de acuerdo sobre el “DreamAct”, la legislación que les permitiría quedarse en Estados Unidos de manera permanente.

El plan de Trump contempla la legalización de los casi 700,000 “dreamers” y de otros 1,1 millones de jóvenes inmigrantes en su misma situación, pero a cambio exige fondos adicionales para construir un muro en la frontera con México, contratar más policías de migración y endurecer la política de inmigración a Estados Unidos, lo cual es rechazado por los demócratas y por los inmigrantes.

“El Congreso no se decide, no sabe qué quiere hacer con nosotros. Dicen una cosa y salen con otra. Yo les pido que no jueguen con nuestras vidas”, dijo a la AFP Lizbeth Huitzil, una mexicana de 19 años que estudia biología, en una pequeña protesta celebrada frente a la Trump Tower.

“Hagan su trabajo. ¡Aprueben un ‘DreamAct’ limpio!”, sin condiciones a cambio, añadió.

“Pretender que este plazo límite del DACA no llega con urgencia y temor para los ‘dreamers’ es ignorar el impacto muy real y humano que esta crisis fabricada tiene en ellos y en sus familias”, tuiteó el representante demócrata Joe Kennedy III. “El Congreso debe tener una fracción de su valentía y aprobar el ‘DreamAct’ ahora”.

“El presidente Trump ha rechazado cada uno de nuestros esfuerzos. Es hora de que permita que el Congreso resuelva la crisis que él mismo creó”, afirmó por su lado en español en su cuenta de Twitter la senadora de California Dianne Feinstein (demócrata).