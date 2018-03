Héctor Vargas atiza contra Motagua y Olimpia

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, no quita el dedo del renglón, la tiene contra Olimpia y contra su compatriota, Diego Vázquez, quien dirige a Motagua. El estratega habló de la actualidad de Anthony “Choco” Lozano, el trato que le da la prensa y de la participación de los equipos hondureños en la Concachampions.

“Lozano es muy criticado pese a lo bueno que hace porque es un jugador que no tiene carisma, como pasa con otros jugadores, uno analiza el caso de Carlos Costly, en el campo nacional y no ha hecho nada, pero tiene carisma, él ha sido bueno, pero a nivel de selección, sin embargo, no ha llegado al nivel que tiene “Choco”, pero es un jugador carismático”.

“Fue lamentable el papel de Olimpia y Motagua en CONCACAF, se reforzaron para jugar ese torneo, no para ir a empatar. No se puede festejar un empate, yo no festejé el 4 a 4 contra Pachucha, pero si festejé cuando le ganamos a Seattle, si te eliminan, no puedes festejar un empate y decir que fue con dignidad cuando tuviste cinco años de trabajo. Si después de 4 años y medio de trabajo, festejas un empate, no sos un equipo grande”.