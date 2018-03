La alegría de los jugadores Real Madrid en el vestuario tras ganarle al PSG (Video)

Los jugadores del Real Madrid tuvieron una verdadera celebración en el vestuario al culminar el partido que ganaron 2-1 al PSG y eliminarlo de la Champion League.

🙌 High fives all round in our dressing room after tonight's win! See how the team celebrated at the Parc des Princes!#APorLa13 | #HalaMadrid pic.twitter.com/U0EuRn6FIU

— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) March 6, 2018