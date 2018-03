Prisión Preventiva para Rosa Elena de Lobo y su cuñado

6 Mar, 2018 - 5:50 am

La juez del juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en materia de Corrupción, resolvió dictar un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva para la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, por suponerla responsable por nueve delitos de malversación de caudales públicos y uno de lavado de activos y le dictó sobreseimiento provisional por asociación ilícita.

Asimismo, le dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva para Manuel Mauricio Mora Padilla, por suponerlo responsable de cómplice de lavado de activos y de asociación ilícita.

Ambos retornaron ayer tras la lectura de resolución a los recintos carcelarios ubicados en Támara, Francisco Morazán.

La juez tomó la decisión de enviarlos nuevamente a prisión luego de analizar los elementos de prueba presentados en la audiencia inicial, tras tomar una mínima actividad procesal en relación a la existencia del delito, la concurrencia de los elementos de su tipificación legal y en relación a la participación de los imputados en la comisión del mismo.

Es de resaltar que mediante la resolución de la audiencia inicial no está señalado culpabilidad en esta fase procesal en contra de los imputados, sino que en la misma se establece que existe causa probable y méritos suficientes para continuar con el proceso.

Al mismo tiempo, durante la resolución de la audiencia inicial la juez detalló que

El Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentó Requerimiento Fiscal el pasado 27 de febrero, produciéndose posteriormente la detención de ambos imputados en cumplimiento de la orden emitida por Juez con competencia nacional en materia de Corrupción.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, varias personas recibieron cheques sin justificación legal afectando fondos destinados al despacho de la Primera Dama para obras sociales y que supuestamente fueron cambiados con su autorización obteniendo fondos por más de 16 millones de lempiras ilícitamente proveniente de varias cuentas bancarias.

COMO UNA DAMA

La exprimera dama, llegó fuertemente custodiada a los juzgados en materia de Corrupción, vestida de manera elegante, con un rosario entre sus manos que estaban esposadas y con grilletes en sus piernas.

Seguido de ella, el coordinador de la Unidad de Desarrollo Comunitario (UDECO), Mauricio Mora, quienes ingresaron a las 3:42 de la tarde.

Tras la lectura de la resolución, ambos imputados abandonaron la sala a eso de las 5:03 de la tarde.

Bonilla de Lobo salió cabizbaja y con su rosario entre sus manos, acompañada de varios agentes penitenciarios, quienes la retornaron nuevamente a la celda de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en el valle de Támara.

Al mismo tiempo fue regresado al Centro Penitenciario Nacional Marco Aurelio Soto (PNMAS), en Támara.

Mientras tanto, los equipos de la defensa de los dos procesados, Martínez-Bonilla, Ramírez y Suazo Lagos & Asociados anunciaron que presentarán recursos de apelación y que tienen hasta el jueves por lo que estiman que hoy lo podrían hacer.

JULIO CÉSAR RAMÍREZ:

Instrumentalizan a Rosa Elena como funcionaria

“Doña Rosa es instrumentalizada por la pugna entre dos fuerzas por quedarse con la titularidad de una institución del Estado”.

Uno de los abogados defensores de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, Julio César Ramírez, expresó tras salir de la lectura de resolución que lo dictado por la juez es una noticia grosera, desde el punto de vista del debido proceso y del análisis adecuado de las pruebas.

Asimismo, “creo que mi representada ha sido instrumentalizada para sostener esa pugna, que socialmente se ha escuchado en las dos semanas anteriores entre dos fuerzas que están pujando y que a ella como la persona más frágil se la están llevando de encuentro”.

“Vengo sorprendido del argumento judicial para hacerla ver como funcionaria pública, cuando la comunidad jurídica nacional que la primera dama de la nación no es funcionaria pública, hoy se ha esgrimido un argumento que me deja con un mal sabor de boca, más el hecho de que se le está imputando nueve delitos de malversación de caudales públicos cuando acreditamos que ella cometió un error no derivado de ella, sino de la institución bancaria en librarle mal una chequera y que cuando se dio cuenta reingresó la cantidad de dinero y liquido la misma”, explicó.

De igual modo, “a este precio de la injusticia de agarrarse un argumento que no existe que la primera dama sea funcionaria pública, obviamente es un precio muy caro para la justicia porque cualquiera va estar en desventaja”.

“a pesar de que presentamos las pruebas de que liquido ese dinero, el sistema exigía un sacrificio de una persona y doña Rosa Elena Bonilla era la persona más débil para poderse ensañar en ella de esta manera tan exagerada, con esta cuestión tan desmedida”

Calificó que las acciones contra la exprimera dama es una campaña que viene desde mucho tiempo en el cual se le había ocultado a la población hondureña, es grosero que el Ministerio Público sabía la razón por la que se apertura esa cuenta y la oculto en todo momento hasta que aquí tuvo que hacerlo público.

“A la necesidad que tiene el sistema de calmar esa pugna existente entre esas dos fuerzas que se están peleando por liderar una de las instituciones del Estado, esto obedece a la intención política de calmar cualquier vendaval y no se le está haciendo justicia a una mujer, una madre a una persona que no le ha hecho la circunstancias como aquí han pretendido establecer, ninguno de los delitos han sido comprobados”, concluyó Ramírez.

RAÚL SUAZO BARILLAS:

Los que hoy están juzgando pueden terminar en estrados

** Ningún testigo pudo determinar que los fondos llegaron a las manos de la exprimera dama

El abogado defensor de Mauricio Mora, Raúl Suazo Barillas, manifestó que “estamos defendiéndonos entre la espada y la pared, esto es bien delicado, lo que miramos en la universidad y lo que se aplica en los tribunales es otra”.

“Nosotros presentaremos el recurso de apelación aunque realmente, donde nos defenderemos será en un juicio oral y público”, indicó.

Al mismo tiempo, explicó “debe de haber igualdad de armas, respetarse un principio de legalidad, la norma precedente o el delito debe de ser considerado en el tiempo cometido bajo esa misma legislación”.

“Es un juicio político que dará muchas sorpresas, es una caja de pandora que abrirá procedimientos contra varias personas”

GRAVE ERROR

De igual modo, “bajo un grave error cometido por parte del Ministerio Público de haberle imputado un delito de lavado de activos que no era ilícito en ese momento consideramos nosotros que debieron de dar un sobreseimiento definitivo, pero esto no lo iban a permitir ellos”.

En cuanto al sobreseimiento provisional de la exprimera dama, explicó que “la señora jueza manifestó que ni los testigos pudieron determinar que los fondos terminaban en manos de ella, que no hubo ninguna investigación”.

“Es bien difícil poder litigar en estos tribunales ya que solamente han dado validez a los argumentos presentados por el Ministerio Público ha habido demasiado respeto hacia ellos y a las instituciones que están interviniendo en estas investigaciones”, agregó.

Suazo Barillas remarcó “se violentan muchos derechos constitucionales, no se aplica la ley en el tiempo en el que supuestamente se cometió el delito por lo tanto esto será delicado.

NO HAY RESPETO

Denunció además que “cuando le piden la juez al defensor que no esté obstaculizando la vista del público refiriéndose a la gente de la Maccih y del CNA, yo creo que no hay un verdadero respeto hacia las partes intervinientes, que son los procesados y el equipo de defensa”.

En ese sentido “Las acciones y las determinaciones siempre han sido en perjuicio de los imputados y no a favor de ellos, la justicia debe de ser objetivo la valoración hacen sobre los medios de prueba y la desvaloración sobre lo que nosotros hemos solicitado en juicio realmente no nos convence la resolución”.

El defensor de Mauricio Mora concluyó que “estos juzgados anticorrupción han sido formados directamente y seleccionado el personal a través de la Maccih y sabemos que coyunturalmente hay muchas decisiones que se están tomando políticamente, tanto para la elección del fiscal así como para otras personas”.

HERMAN HERRERA:

“Esperábamos que tomara decisión conforme a derecho”

El abogado Herman Herrera que conforma la defensa de Mauricio Mora precisó que esperaban que fueran tomados los medios de prueba aportados por la defensa no solo de su representado sino también de la exprimera dama y que la decisión fuera conforme a derecho”.

Asimismo, “el Ministerio Público presentó cinco personas bajó la modalidad de testigo protegidos, por lo que es difícil para la defensa poder hacer preguntas porque es un blindaje lo que se le colocó y más cuando estamos seguros que formaban de la supuesta red”.

“Al Ministerio Público lo favorecieron en este proceso y para nosotros es en total desventaja y para nosotros es perjudicial para nuestros representados”.

“Nosotros solicitamos un sobreseimiento definitivo en base a la prueba aportada por los equipos de la defensa y esperábamos que fueran tomados para que la juez decidiera”, indicó.

“Para la defensa el puesto de la primera dama es un puesto nominativo que no se logra de un acuerdo nombramiento ejecutivo ni tampoco hace un juramento, al considerar esta figura nunca es ni fue un cargo de funcionario público”, puntualizó.

Por: Xiomara Mairena

Fotos: Edwin Zaldaña / Henry Carbajal