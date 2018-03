Reforma y crisis

Por Juan Ramón Martínez

Todas las sociedades, sufren crisis en el curso de su historia. De allí que el problema no sea la crisis misma, sino que la fortaleza de las estructuras políticas, económicas y sociales, para soportar los remezones y los temblores. Es decir que, las crisis son como un terremoto. Y la sociedad que la sufre, es un edificio que si está bien construido, aguanta mucho más que otro que ha sido edificado sobre arena. O que, como en el caso nuestro, se ha ido deteriorando en los últimos cien años, sin que después de la reforma liberal, se haya efectuado un segundo intento. Más bien, después de la lectura del Digesto Constitucional preparado por Jorge A. Coello y con un profundo análisis de Pedro Pineda Madrid, notamos un proceso de deterioro de las estructuras políticas, con efectos evidentes en los espacios económicos y sociales, que alimentan la inestabilidad actual. Y que, si no se hace algo pronto, nos llevará a un conflicto generalizado en los próximos cuatro años.

Hay que partir aceptando, que el modelo político sobre el que se construyó la República Federal, estuvo orientado por la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 y la Constitución de los Estados Unidos. Por ello es que Centroamérica, nació como un estado federal. Y cada una de las provincias, incluso después de haberse producido la ruptura del Pacto Federal de 1839, asumieron en sus constituciones, un modelo semifederal, en que el Congreso era el primer poder del Estado; y, el Ejecutivo, el brazo dirigido y controlado, destinado a cumplir la voluntad popular.

Por ello es que, cuando se hacen las revisiones históricas, más allá de la acumulación mecánica de los hechos, utilizando herramientas teóricas que permitan ver en el comportamiento de los gobernantes, la razón y el fundamento orientador de sus acciones, se descubre que hemos pasado de un estado descentralizado a uno centralizador. E incluso abusivo que, como enseñan en física, terminará, al crecer desmesuradamente, explosionando por su propia naturaleza interna, faltando para ello, solo un simple detonador.

En un Congreso Nacional que ha perdido casi todas sus competencias –la única que le ha quedado es la de aprobar el presupuesto, misma que está siendo cuestionada cinematográficamente por la MACCIH– mientras el Ejecutivo, acumula más competencias cada día que pasa, tenemos la primera debilidad. Incluso, apoyada por el mismo Congreso que, al no representar al pueblo, opera incluso en contra de sí mismo y de los intereses de sus teóricos y clandestinos “representados”.

Un modelo de estado concentrador y burocrático, ha impedido el desarrollo de las fuerzas económicas, nacionales o extranjeras. Porque un gobierno, poco democrático en algunos momentos, minucioso y burocratizante como es el caso, no produce la confianza que requiere la acción económica que es, muy sensible a las variaciones legislativas –y del Ejecutivo porque este, irregularmente, se ha vuelto legislador principal– y la imposición de medidas fiscales o de acciones confiscatorias, como la Ley de Aseguramiento que no solo pasa por encima de la presunción de inocencia, sino que, destruye la función jurisdiccional, al convertirse en juez y parte, suprimiendo la autonomía del Poder Judicial. Por ello, no hemos podido crear una sociedad capitalista en lo económico; ni tampoco, una democracia real, más allá de los esfuerzos particulares de algunos gobernantes. La mayoría, más que servidores, capataces sin habilidades, de haciendas mal administradas. A las que el monte cubre, como evidencia del descuido y la indiferencia.

La población, ha experimentado en carne propia estas falencias. De un hondureño bravo, dispuesto a la pelea, al que “castró ”(según Julio Escoto) Carías Andino, en 1932 y 1933 y terminó arrinconando a los Estados Unidos al modernizar y centralizar las Fuerzas Armadas –lo más estable y firme de la institucionalidad– ha pasado a otro, que se niega en su libertad individual, al volverse dependiente del gobierno. De soberano, a cliente. “La revuelta de las llantas quemadas”, no es un proyecto revolucionario, sino que una pelea por el presupuesto, el control de los juzgados y la defensa de la impunidad. Como prueba de autonomía para que, los gobernantes, hagan lo que quieran. Los parches legales, los remiendos, la parálisis y la concentración, debilitarán más las estructuras. No resistirán el acoso. Peor, si no reformamos el sistema educativo y ponemos de pie a los hondureños.