Conectados en el alma

7 Mar, 2018 - 12:25 am

Por José María Leiva Leiva

Uno de los entretenimientos más placenteros y significativos que experimento a diario, es estar conectado vía internet con un amplio y selecto círculo de parientes y amigos, con quienes estamos en constante y fluida comunicación a través del tradicional correo electrónico (e-mail), o bien el chat de nuestros aparatos móviles. En ambos casos, la información compartida en simples mensajes, fotografías, audios y videos me resulta sumamente provechosa, ilustrativa, educativa y hasta aleccionadora. Por supuesto, eso dice mucho de la calidad, compromiso, arte y cultura de cada emisor.

Así, por las pantallas del ordenador y del móvil pasan, consejos de salud, tutoriales de cocina, avances de medicina, referencias espirituales, reseñas de libros, galerías de pinturas, museos, películas, música, paisajes, flora y fauna, biografías, historia de países y acontecimientos universales, frases y pensamientos de ilustres personajes, presentaciones de autoayuda, humor gráfico y de texto. En fin, una rica y variada gama del saber y acontecer humano que nos entretiene, educa y divierte.

En este sentido, fuente sustantiva, permanente e inagotable de valiosa información lo constituyen los envíos de Concha Marina Ramírez y el primo Sergio Zavala Leiva (ambos desde los Estados Unidos); mi hermano José Erick (desde Puerto Cortés); y aquí en Tegucigalpa, el doctor Gaspar Vallecillo; el arquitecto Enrique Laffite; el destacado maestro del periodismo Fredy Cuevas; el compadre Pedro Cubas y mis parientes Vera Molinari y Noel Martel. Más la tarea evangelizadora que comparte Elida Cruz Tróchez.

Así mismo, deseo reconocer algunos otros correos eventuales que recibo de mi esposa Gladys; del pariente Guillermo Díaz; de los primos Roberto Leiva y Mauricio Venegas (ambos desde San Pedro Sula), o de esta capital de mi compañero salesiano Norberto Guillén, de Lenin Mauricio Cruz (de la UNAH), la comadre Gilma Agurcia y los integrantes del grupo “Espíritu Santo”, entre los que destaco a mis familiares Harold Zavala y Joaquina Molinari (ella, desde San Pedro), y al amigo Roger Mayer.

Por supuesto, los hay también aquellos que tienen el tiempo, la costumbre y la buena voluntad de dar un acuse de recibo, e incluso formular comentarios del material que reciben, me encanta que lo hagan, y confío en que puedan seguir haciéndolo. Tales son los casos de mi hijo José María; doña Ena Amaya (en San Pedro); el doctor Gerardo Soto; mis parientes Norita Staben (cuando su delicada salud se lo permite); Sonia Kindblad (ambas en los Estados Unidos), la tía Lesbia Valladares (que lo hace desde su residencia en Santa Lucía), y José Luis Ramos, quien me auxilia además con el material cinematográfico que solemos disfrutar con Gladys en nuestro cálido hogar. Y también los hay, aquellos otros que por Whatsapp apenas si emplean parcos emoji o emoticonos.

Admito, que tiempo atrás la lista de destinatarios era larga, sin embargo, no fueron pocos los que se llamaron al silencio y por ende, a la más total indiferencia, razón por la cual, otros más despiertos y agradecidos ocuparon sus lugares. Un video de larga data que circula en YouTube, conocido como “conectados en el alma” nos lo explica mejor: “En cierta ocasión leí que recibir mensajes vía e-mail era bueno para mejorar nuestro estado de ánimo… En los últimos años he tenido el privilegio de conocer personas fantásticas que entran en mi vida en los momentos más inesperados, trayendo mensajes de optimismo, de calidad, de vida, de humor, de reflexión”.

“Personas de buena voluntad que se han tornado importantes en mi vida, y que a veces están a miles de kilómetros… A las personas que me envían poemas, música, humor, fotos… los llaman ¿amigos virtuales? Entonces tengo que decirles que estas personas de virtuales no tienen nada. Pues ponen en forma de mensaje y de manera palpable su afecto. Estoy pendiente de los mensajes como un adolescente esperando a mis amigos… pienso que para algunas cosas, no deberíamos crecer nunca”.

“Lo inesperado de ser sorprendidos con un mensaje cariñoso que viene cargado de afecto, causa una verdadera corriente positiva, la cual puede, en muchos momentos, ser terapéutica. En un momento determinado, el mensaje parece estar hecho a propósito para un mal momento por el que estemos pasando. También podrás decir que recibimos mucha basura. Pero, ¿esto también acaso no pasa en la vida real? El truco está en filtrar y quedarse solo con lo positivo. Nuestra tarea es hacer una selección de lo que es bueno. De lo que nos puede hacer crecer como personas”.

“De lo que nos puede hacer pensar, reflexionar, sentir, estar vivos, amar, saber que estamos de paso, que no cuesta nada hacer feliz al prójimo y a nosotros mismos. Estas personas pasarán a tener un espacio garantizado en mi vida. Estoy convencido que merece la pena dedicar parte de nuestro tiempo para repartir cariño, solo con los simples comandos de “enviar” o “reenviar”.