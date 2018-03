Encuentran a sapo sin cabeza saltando por un bosque

Una herpetóloga llamada Jill Fleming se encontraba caminando por un bosque de Connecticut, en Estados Unidos, cuando de repente se sorprendió al ver lo que parecía ser un sapo adulto, saltando de un lado a otro, solo que con la peculiaridad que no tenía rostro.

Este hecho ocurrió en 2016 y no fue sino hasta hace un par de días cuando se le ocurrió compartir una fotografía y un video de este extraño sapo americano, conocido científicamente como Anaxyrus americanus, en Twitter, para tratar de develar qué es lo que le había ocurrido al anfibio, el cual tenía una pequeña abertura en donde suelen tener la boca estos animales y en lugar de cara, un muñón cubierto por un tejido blando.

En la imagen se puede ver claramente que el animal no tiene algún tipo de herida que pudiera revelar que en algún momento, sí tuvo rostro. Fleming cree que esta condición no puede ser producto de una mutación genética, ya que no tendría el sistema necesario para poderse alimentar y por ende, le habría sido imposible llegar a la edad adulta.

Una veterinaria llamada Lydia Franklinos publicó en el tuit que considera que lo más probable es que este sapo se lesionó y esto le provocó perder el rostro por culpa de las larvas de moscas de sapos carnívoras, mismas que se encargan de comerse los tejidos blancos de los sapos y debilitan los huesos. Estas habrían nacido sobre la piel de este sapo, cerca de los orificios nasales, y que tras eclosionar, penetraron y devoraron por dentro al sapo. El resto del cuerpo puede permanecer intacto.

Otra teoría sugerida por los usuarios de Twitter es que quizá, mientras el sapo se encontraba hibernando, un depredador le mordió la cara; sin embargo, no habría perdido por completo su cerebro y esto es lo que le permite seguir con sus funciones básicas motoras, como lo es el respirar y saltar.