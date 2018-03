Especialistas buscan proteger cuencas y fuentes de agua

Especialistas analizaron las alternativas que mejoren la gobernanza sobre las cuencas y fuentes hidrográficas para garantizar el abastecimiento de agua potable, como parte de los trabajos de un encuentro técnico científico internacional de operadores de servicios de agua y saneamiento en la “Ciudad de los Pinares”.

De esta forma, el gerente de Aguas de Siguatepeque, Fernando Luis Villalvir, informó que “la realidad es compleja no tenemos abundancia de fuentes superficiales y las que tenemos no las estamos atendiendo y uno de los principales problemas es que el territorio donde nace el agua es que no está en manos del municipio, sino que son terrenos privados y el propietario al final hace lo que desea y necesitamos impulsar la iniciativa de comprar tierra con la recaudación de la tasa ambiental”, detalló.

En la jornada participaron representantes de Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos, entre otros, y todo esto gracias a las buenas gestiones y relaciones que tiene la unidad municipal desconcentrada que ha venido consolidando la Asociación Hondureña de Prestadores de Servicio de Agua Potable y Saneamiento (Ahpsas) y el Ente Regulador Agua y Saneamiento, logrando consolidar apoyo financiero.

Por su parte, Jorge Alberto Aguilera, presidente de la Ahpsas, destacó que “las alternativas para mejorar la gobernanza de las cuencas y las fuentes es un tema que lo manejaremos con la creación de una comunidad de aprendizaje para implementar un sistema de comunicación permanente sobre prácticas de alta competencia, realización de acciones efectivas e implementación de un plan consensuado de incidencia para lograr programas, políticas y formas de financiamiento que conduzcan a la conservación y manejo de las fuentes de agua para garantizar la calidad y cantidad de agua potable para el consumo humano”.

De su lado, José González, coordinador del Programa Piloto de Resiliencia Climática, reveló que “Honduras clasificó para ser miembro de países pilotos en este tema, solo hay 28 países en el mundo que tienen esta oportunidad a través del Banco Mundial y el Fondo de Inversión del Clima e incluida la Secretaría del Ambiente que trabaja en una estrategia única de país, de la cual dependan los temas hídricos, educación, infraestructura y organización”. (REMB)