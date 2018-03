Estos son los 12 errores más frecuentes al usar condón

7 Mar, 2018 - 10:21 am

Muchas veces por ignorancia, descuido o “calentura” cometes alguna de estas fallas que podrían desencadenar en resultados indeseados.

Si bien no eres tú quien se lo pone directamente, no está mal que sepas de estas cosas si lo que pretendes es protegerte de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados.

Según un artículo de la revista especializada Sexual Health —donde se revisaron 50 estudios sobre los errores del uso del condón en todo el mundo— estos son los más comunes entre los hombres. Por favor, ¡No seas testigo de ninguno de ellos!

Tu pareja se lo pone después de haber empezado. El líquido preseminal SÍ causa embarazos no deseados y SÍ contagia al primer contacto algunas enfermedades de transmisión sexual.

Tu pareja se lo saca antes de terminar. Es exactamente lo mismo que lo anterior. El condón debe ponerse antes de que empiecen los primeros roces y retirarse cuando el acto sexual ha terminado. Si vas por la repetición debes usar un condón nuevo.

No queda espacio en la punta. Es un espacio necesario para que cuando el hombre eyacule el condón no se rompa ni se derrame el semen.

No se retira adecuadamente. El condón debe retirarse siempre fuera de la vagina y sin derramar, porque los accidentes pasan…

No eliminar el aire de la punta. Si no sacas el aire de la punta el condón puede romperse. La forma correcta de ponerlo es dejando un espacio en la punta, pero libre de aire.

Usarlo al revés. Según el estudio es un error más común de lo parece, Antes de ponértelo revisa que la punta —la bolita de aire— quede de frente. Un buen truco es soplar por en medio de él para ver de qué lado se desenvuelve mejor.

Abrir el envase con la boca o tijeras. Esto puede romperlo. El envase está diseño para abrirse con las yemas de los dedos.

Usar el mismo condón más de una vez. No existe forma de que recupere efectividad. Una vez usado debe ir directo a la basura. Un condón es igual a un encuentro sexual, y luego debe desecharse.

Guardarlo en la cartera o en la billetera. En las instrucciones dice que no debe guardarse a altas temperaturas ni donde pueda romperse y en riesgo es alto si lo guardas en cualquiera de estos lugares. Nunca uses un condón que tu pareja haya sacado de su billetera.

No revisar el envoltorio. Por si está abierto, roto el condón mismo o caducado, porque sí, los condones tienen fecha de vencimiento y viene claramente especificada en el envoltorio. Si tu preservativo ya expiró, no debes usarlo porque significa que ha perdido su efectividad.

No desenrollarlo por completo. El condón debe ser desenrollado de tal manera que llegue hasta la base de pene. Si no es así, puede escurrirse el líquido o salirse fácilmente.

Pensar que es 100% seguro. Porque no lo es, su eficacia es del 97% para evitar embarazos no deseados, y muchas de las enfermedades de transmisión sexual pueden contagiarse aún con el uso del condón. Su efectividad también se reduce si no lo usas bien y cometes alguno de estos errores.

No hay nada mejor que disfrutar del encuentro sexual con la seguridad de que tu única preocupación es la satisfacción. No te arriesgues y no caigas en el error de pensar que el uso del preservativo es sólo responsabilidad de tu pareja, tú también puedes informarte y estar preparada en todo momento.