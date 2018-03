…Impuestos municipales

7 Mar, 2018 - 12:16 am

Por José Antonio Mejía y Mejía

Los impuestos sean locales o nacionales son una obligación del ciudadano, generalmente los que derivan de goce de un empleo público, de tenencia de bienes inmuebles, etc.

La alcaldía del municipio del Distrito Central de este departamento de Francisco Morazán, acaba de anunciar que los referidos impuestos serán incrementados y sin lugar a dudas golpean la exigua economía de muchos hondureños que tendrán que soportar el aumento del inmueble donde viven, del cual la mayoría paga y ha pagado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo que quiere decir, en otras palabras, que no se ha hecho la diferencia que quienes deben de pagar el aumento son los dueños de casa y edificios de alquiler y no los simples propietarios que no alquilan.

Por favor don Nasry, reflexione, analice. Se le reconoce su obra que favorece a dueños de vehículos particulares, de servicio público, del mismo gobierno y municipalidad, pero no al que anda a rebote de calcetín, a pesar de las limitaciones económicas de los contribuyentes estos han cumplido con sus obligaciones y la municipalidad ha hecho mucho gracias a la confianza que tienen los tributarios por la forma positiva y a la vista de su gestión primera y segunda al frente de la comuna.

El gobierno central también debe vigilar con mucho cuidado la política impositiva en ascenso permanente de empresas de servicio público, como la de luz y energía o la encargada de suministrar agua que poco a poco está siendo trasladada a la municipalidad que ya tienen al borde de la desesperación a quienes pagan, en la mayoría de las veces cantidades groseras que no generan ninguna simpatía para quienes gobiernan o tienen el manejo de dichas empresas. Son extranjeros que no les importa nada. Un día se marcharán y se irán repletos de pisto para sus lugares de origen.

No hay que olvidar que desde el Presidente de la República hasta el empleado que abre o cierra un portón tienen el compromiso con quienes sirven por deber y que un comportamiento negativo significa rendir cuentas amargas cuando se vuelve a la llanura, si el servidor público ha ido más allá de su paga y de sus viáticos y del cumplimiento del deber.

Es bonito estar en el poder, pero para servir y no para joder. Pero, hay servidores que son como los embotellados sódicos, que suben hasta el borde del vaso y después de la borrachera que provocan van a sudar la goma a la llanura… y solitos, porque los primeros que se apartan son los palaciegos, aduladores y oportunistas ¿y, si metió las uñas?… ¡a la jaula! Este párrafo no comprende a “Papi” a la orden. Solo es un recordatorio para los malos hondureños.

Los capitalinos de origen y los que hemos hecho de este lugar el sitio de nuestro hogar, y donde trabajamos para subsistir y cumplir con nuestros deberes de ciudadanos, le pedimos al señor alcalde considere este nuevo aumento sobre los bienes inmuebles, que paguen los morosos y cuando las condiciones mejoren, porque la situación es difícil, sobre todo por el pleito político de algunos compatriotas que fueron a las urnas y no consiguieron montarse en la burra.

Honorable Corporación Municipal del D.C.: Esta no es un a critica, es casi una súplica en nombre de los contribuyentes de Bienes Inmuebles de la capital que no alquilamos bienes inmuebles.