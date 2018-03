Julio César Ramírez: “Los 12 millones fueron para terminar de ejecutar las obras sociales”

7 Mar, 2018 - 5:46 am

El abogado Julio César Ramírez, defensor de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla Ávila, aseguró que estarán apelando a la decisión de la juez de dictar el auto de formal procesamiento por los delitos de malversación de caudales y lavado de activos contra su defendida.

El defensor presentó al menos 15 documentos para sostener la inocencia de Bonilla Ávila, a quien “ninguno de los testigos la mencionan”, cuando rindieron testimonio ante el estrado, a donde fue llevada ella por la presunta malversación de más de 16 millones de lempiras de fondos destinados a ayudas sociales.

Bajo la liquidación de los contadores, es un cheque de más de 12 millones el que la exprimera dama traslada a una cuenta para terminar de ejecutar los proyectos pendientes de su despacho”.

“Insatisfecho con la resolución. Estamos ante el hecho de que doña Rosa Elena es una persona que ha sido instrumentalizada, a efecto de atraer la atención de esos órganos que se están disputando un protagonismo en la persecución de estas cosas, a costa de la falta de la verdad y de la ocultación de información”, dijo.

Reveló que “el expresidente Lobo tuvo conocimiento que cinco días antes, hubo una reunión en Casa Presidencial, según me dice él, donde se manifiesta que había que darle algo a la MACCIH, ante las cosas que estaban pasando, había que permitirle a este grupo que se calmara, que se tranquilizara, que bajara las aguas y entonces, había que darle algo para que eso sucediese”, precisó.

“Lamentablemente, lo han hecho a costa de mi representada, en condiciones que no son justas, ni correctas”, dijo.





El abogado sostiene que su defendida no es funcionaria pública, ya que el cargo de primera dama es de carácter protocolario y en una constancia de Finanzas, proporcionada por el mismo Ministerio Público, se comprueba que Bonilla no está registrada en el Siafi, y no se encontró registro de pago alguno, en la consulta de pagos y salarios.

“Rosa Elena no es empleada, no lo fue nunca. Si Finanzas está diciéndole al Ministerio Público no hay ninguna asignación de sueldos, entonces cómo se puede sostener que ella era funcionaria pública”, explica el jurista.

En otra documentación, Ramírez admitió que la exprimera dama abrió la cuenta en el banco y ahí se explica que fue para “realizar diferentes pagos que quedaron pendientes del despacho de la primera dama, el cual se harácon transferencia de la cuenta 01-102-50790.

“Pero la juez dice que como don Porfirio fue presidente 2010-2014, entonces ella, como esposa del presidente, asume la condición de funcionaria pública. Las resoluciones y resolutivas de un juez no deben estar amparadas en lo que yo aprecio o de lo que yo creo. No me puedo inventar los argumentos… ese es un argumento agarrado de los cabellos y justifica lavoluntad de que había que colocar un auto de formal procesamiento contra Rosa Elena Bonilla de Lobo por el solo hecho que se necesitaba tenerla en esa condición”, sostuvo.

Desde el momento que Rosa Elena abrió la cuenta con los 12 millones porque hay asuntos pendientes de obras del despacho de la primera dama “doña Rosa Elena, al momento de la transición, le notifica la circunstancia a una alta funcionaria y le responde sígalos ejecutándolos usted porque son de su gestión”, revela el defensor.

“No hubo dolo en esa acción, ya que el hecho que se ha puesto la cuenta revela que ese traslado de fondos fue para un fin específico, terminar de concluir los proyectos de las obras sociales de la primera dama”, enfatizó.

GASTO DE LOS 12 MILLONES

De acuerdo a la liquidación que presenta la defensa, la cuenta de los 12 millones fue abierta para comprar zapatos y uniformes para los niños, equipamiento de un centro integral para los niños en Los Pinos, la instalación de cerámica de piso en el centro integral Rosa Elena de Lobo; un reembolso por alimentación y transporte y refrigerio, 17,400 lempiras; el refrigerio, 7,000.

Asimismo, remodelación de las oficinas del IHNFA, la reparación de calles a varias comunidades de Santa Bárbara, supervisión de obras, pago de comisión, impuesto sobre intereses, tasa de seguridad, ayudas a grupo familias unidas y otros gastos.

En total los gastos suman 7,556,202.51 lempiras y tuvo que devolver 4,748,093.96 en un cheque de caja que entregó en febrero del 2018 cuando ella ya no era primera dama.

En relación a los ingresos en cuenta 6536603 de Rosa Elena Bonilla Ávila, la Unidad de Intervención Fiscal constata que ingresó el 22 de enero del 2014 un depósito de cheque número 526 debitado de la cuenta número 4557018 (0001-102-00050790) a nombre de Casa Presidencial/Despacho de la primera dama, trasladando 12 millones 272,051.42.

También hay otro depósito por el orden de 885,707.01 procedente de la cuenta número 872628, a nombre de Rosa Elena Bonilla Ávila, efectuado el 6 de noviembre del 2015. Del 31 de enero del 2014 al 30 de noviembre del 2015 le depositaron intereses por el orden de 55,026.36 lempiras que hizo un total de 13 millones 212,784.79.