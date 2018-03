Marisa Matías: El sistema se pudo haber caído 5,000 veces, pero siempre habrá forma de comprobar con actas

– Nadie podrá sacar de las castañas del fuego a Honduras, sino los propios hondureños

– Los problemas de elecciones de Honduras no son técnicos, sino políticos.

– Partidos políticos con su participación en las elecciones legitimaron la reelección presidencial.

La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) Marisa Matías confirmó que en el 80 por ciento de las actas que recibimos por parte de los partidos políticos no había diferencias con lo publicado en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La parlamentaria europea ratificó lo anterior, en una comparecencia en el foro Frente a Frente durante el cual defendió el informe final elaborado por la Misión en torno a los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre en las cuales triunfó de forma clara el presidente Juan Orlando Hernández.

En referencia a las actas que recibió la misión por parte de los partidos políticos para cotejar con los resultados oficiales del TSE, Matías comentó que no recibió de estos el 100 por ciento de las actas.

Sin embargo, fue clara al afirmar que “en base a lo que hemos visto no puedo decir que ha habido diferencias entre lo publicado por el TSE y las otras actas”, dijo.

Matías respondió a cada una de las preguntas formuladas tanto por el conductor del programa y los televidentes que estuvieron pendientes durante una y media hora que duró su participación en los siguientes términos:

¿Cómo ha vivido su experiencia en Honduras?

“La verdad es como una de las mejores de mi vida, pero de las más difíciles, porque es obvio que estamos en un país con mucha desigualdad, con mucha gente con niveles de pobreza muy elevados, en un país con una enorme falta de confianza en las instituciones y en la democracia”.

“Uno viene a observar un proceso electoral en el cual hace falta la confianza, pero empezamos a entender bien cuáles son las expectativas y frustraciones de la gente”.

Castañas

“Honduras se quedará para el resto de mi vida como una de las experiencias más difíciles, pero más impresionantes de mi vida.

“Honduras no ha salido de mi cabeza ni de mi corazón. Creo que nadie podrá sacar de las castañas del fuego a Honduras, sino los propios hondureños”.

“Tenemos un mandato, un código de conducta y para que quede muy claro nos basamos en el derecho internacional”.

“En nuestro código de conducta hay una base muy importante, una base muy importante es la de respetar la soberanía del pueblo hondureño, de sus instituciones y de su Constitución”.

“Una cosa que hay que recalcar es que las actas que hemos recibido no eran distintas de las que estaban publicadas en el sitio web del TSE”.

“Quiero aclarar una cosa. Nosotros sólo tuvimos acceso a las actas de la Alianza y del Partido Nacional, pero no tuvimos del Partido Liberal”.

“Trabajamos no solo en base a hechos que están comprobados, también con base a la verdad. Yo pongo mi nombre y creo que el esfuerzo que está aquí es un esfuerzo real, concreto”.

“Pero no es un trabajo total, pues tiene algunas limitaciones y creo que son buenas limitaciones. Para alguien que conozca la realidad de América Latina conocemos muy (bien) los procesos diferentes de los países”.

“No obtuvimos las actas de todos los partidos, la Alianza entregó el 80% y también el Partido Nacional, el 80%”.

“Varias veces en público pedimos que si tenían actas físicas que pudieran comprobar que eran otras (diferente) a las publicadas que las trajeran, para hacer las comparaciones unas con las otras, pero la verdad es que no recibimos todas las actas”.

“El informe está basado en lo que hemos recibido, pues no podemos trabajar en base a opiniones, pues eso está fuera de nuestro mandato”.

“Pero hay muchas otras (opiniones) de las que podemos hablar, por ejemplo de malas prácticas y de recursos, así como problemas estructurales de la sociedad hondureña. En ese sentido presentamos recomendaciones. No hablo con tapujos”.

Lineamientos de EEUU

¿La Unión Europea sigue los lineamientos de Estados Unidos como denuncia el coordinador de la Alianza de Oposición Manuel Zelaya?

Advirtió que este fue un trabajo de más de 100 personas profesionales y expertas en su campo.

“No seguimos la línea ni de Estados Unidos ni de las instituciones europeas, tenemos total independencia, aunque es obvio que es una Misión compuesta por personas y que tenemos nuestras posiciones personales”, reiteró la diputada europea.

“Lo que tratamos de tener es un conjunto de parámetros de observación”, dijo.

“El informe es un punto de partida de una Misión independiente que tenía sus técnicos y sus observadores y es una herramienta de trabajo para las autoridades hondureñas, sobre todo para la ciudadanía”, expresó.

“También es una herramienta para los órganos políticos de la UE, los que a partir de ahora seguirán negociando y conversando”.

“Lo que producimos es una base de trabajo, un conjunto de recomendaciones y datos que tienen que ver con lo que hemos observado y que pueden servir a la ciudadanía hondureña como herramienta para impulsar las reformas electorales”.

“Si uno no tiene confianza en las instituciones, no es con repetir elecciones con las mismas instituciones que se logrará la confianza”.

“Nuestra contribución es aportar transparencia y confianza en las instituciones para que la gente vuelva a creer en la democracia y que en la democracia quien manda es el pueblo”.

“Los poderes políticos deben estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de los poderes políticos”.

“No hemos sido capaces de demostrar si hubo o no fraude, pero sí de malas prácticas, de compra de credenciales y del desigual acceso a los medios de comunicación, entre el partido de gobierno y los demás”.

¿Por qué no compararon los dos informes, el elaborado por la MOE-UE y el de Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA)?

“No es posible comparar con lo que no es comparable. Yo no voy a hacer un comentario sobre el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA). No es posible comparar lo que no es comparable. Honduras es estado miembro de la OEA, no es estado miembro de la Unión Europea”.

“Como tenemos mandatos distintos y líneas distintas de verificación hay observaciones que están en un informe y no están en otro.

¿Se puede alegar que en los apagones se pudo montar un fraude?

“Tuvimos técnicos que pudieron verificar lo que estaba ocurriendo. Es cierto hay un debate sobre la necesidad de hacer o no una verificación forense de ese proceso”.

“Si hay forma de verificación de todo eso, encantados que se haga”.

“Pero ahora vamos a la realidad. Esta concentración y validación de resultados en el sistema técnico, creo que no es el real problema”.

“Estoy diciendo mi opinión. Es que el problema de las elecciones en Honduras no es un problema técnico, es un problema político”.

“Si hubiera confianza en las instituciones, que no hay, e independencia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no se reconoce, lo que tiene un impacto muy profundo, con la presencia de los partidos políticos en las mesas receptoras de votos, pudiera haberse caído 5,000 veces el sistema y pudiera haber habido 10,000 sospechas, pero habría siempre la forma de comprobar con las copias físicas de las actas en las mesas, con lo que estaba publicando el servidor”.

“El sistema informático es solo eso, un sistema para transmitir, pero si hay confianza y hay representación de las mesas, por eso hemos retirado la recomendación relacionada con la despolitización de las mesas receptoras de votos”.

“Había una propuesta en el 2013 de despolitizar las mesas, pero la hemos retirado, pues si hay condiciones de todos los partidos con el poder en las mesas, y quedarse con todas las actas firmadas y se pueden llevar el tiempo que lleven y pueden haber miles de caídas de sistemas”.

“Si hay copias de las actas y los partidos tienen copias de las actas, pueden comprobar lo que está publicado con lo que salió del sistema de transmisión”.

“Creemos que el sistema multipartidista, donde los partidos pueden tener acceso a las actas y a las pruebas, entonces creo que garantiza más un proceso transparente”.

“Entiendo que es una aspiración del pueblo hondureño querer despolitizar los órganos, pero nosotros no hacemos recomendaciones en el vacío, sino en el contexto político que está”.

“Hemos denunciado la última composición del Tribunal Electoral pues es una cosa que no debió haber ocurrido, antes que el nuevo Congreso Nacional tomara posesión”.

“Si estamos en un sistema multipartidista, donde todos los partidos estén representados, es mejor porque se garantiza más la transparencia, que si fuera un nombramiento como el actual”.

“Por ahora hay mucha concentración de poder en el Tribunal y lo mejor es que estén representados todos los partidos”.

¿Hubo fraude en las elecciones de Honduras?

“No podemos hablar de fraude. Sabemos de malas prácticas que generan desigualdad, que son problemas electorales que deben ser corregidos. Ya he dicho que no podemos hablar de fraude ni por el mandato ni por lo que hemos tenido”.

“Pero hay un listado enorme de malas prácticas e irregularidades en el proceso electoral que observamos. Y no tuvimos acceso a todas las actas”.

“Nuestra propuesta muy humilde es que generando más confianza en las instituciones y en el proceso electoral a través de un diálogo nacional muy inclusivo, se pueden resolver parte de los problemas”.

¿Qué ha dicho la UE sobre la reelección presidencial? “Pues aquí la mayoría de la gente cree que es inconstitucional.

“Ya nos hemos pronunciado al respecto. Sabemos que la reelección presidencial no está en la Constitución de Honduras, pero el fallo de la Sala Constitucional, de Corte Suprema de Justicia, la ha permitido”.

“Pero al final, cuando todos los partidos han decidido participar en las elecciones y nos han invitado también a observarlas, son los partidos hondureños al participar que la acaban por legitimar la reelección.

“Pero es un problema todavía por solucionar, aunque es obvio que está muy lejos de nuestro mandato, pero es un problema que la sociedad hondureña tiene que solucionar”.

¿Un arreglo entre el gobierno y los medios en torno a la cancelación de las deudas fiscales, puede condicionar el ejercicio de la libertad de expresión de los mismos como advierte la UE?

“Tenemos varias recomendaciones en relación con los medios de comunicación. Si demandamos a los medios privados neutralidad, lo primero que deben tener es independencia. Que todos tengan las mismas condiciones para poder hacer sus campañas en mayor igualdad”.

“Esa medida la hemos viso como que pueden aumentar la discrecionalidad con tendencia a favorecer a los partidos que están en el poder”.

Hace mucho tiempo se sabe que hay muchos muertos en el censo y además la gente que migra a otros países se queda registrada.

“Si hay una imagen del censo que no es real, hay ahí muchas formas para utilizar ese espacio”.

“Por otra parte, recomendamos que todos los partidos y candidaturas tengan bien definidos lo techos para financiar campañas, pues donde el tema de la corrupción es muy común, la recomendación es una buena forma para garantizar la transparencia en el uso de los recursos”.

“La Unidad de Política Limpia fue una de las pocas recomendaciones formuladas en el 2013 que tuvo consecuencias, pero debe tener más presupuesto para realizar mejor su trabajo con calidad, pues hay mucho que hacer todavía”.

