Reformas a la Ley de Privación de Dominio no se harán a “matacaballo”

Las reformas a la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, no se aprobará a “matacaballos”, argumento el jefe de la bancada del Partido Nacional, Mario Pérez.

“Yo creo que es importante que el tema se ponga en una mesa de trabajo y si hay que hacer reformas pues hay que hacerlas y si la ley tiene algún error que se puedan enmendar o mejorar pues hagámoslo”, indicó.

El diputado agrego que sobre este tema todas las bancadas podemos lograr un consenso “para que mejoremos” esta Ley de Privación de Dominio y de Lavado de Activos, y por eso “voy a convocar” a los compañeros integrantes de esta comisión para que calendaricemos una ruta de trabajo porque esta reforma no va a ser a matacaballo”.

“Así que vamos a discutir y si entramos en este tema se va hacer de la manera más profunda y por eso me interesaría reunirme con los fiscales que están asignados a esta unidad de privación de dominio, como también con los jueces que también manejan el tema de privación de dominio y con Los Defensores privados para que juntos busquemos perfeccionar esta Ley”, preciso Pérez.

“Por eso—apuntó—estoy de acuerdo con las reformas a la Ley de Privación Dominio, porque en la actualidad se les violan los derechos a los menores, a las mujeres, a las madres, cuando son lanzadas a la calle, a veces sin oportunidad siquiera de sacar la ropa.

“Y hay que recordar que la casa sirve de domicilio a la familia, y a veces el que está en el problema es el hombre de la casa, pero no la mujer, no los niños, y llegar y de la noche a la mañana a lanzar a la calle a estos menores y a la mujer, eso no me parece correcto”.

“Y por eso he venido hablando que la figura que hay que aplicar es el aseguramiento y no la incautación, pues las personas no saben dónde irán, ni dónde dormirán esa noche en que se les incauta el bien”, reflexionó.

Por eso, considero se le debe dar oportunidad a la persona que es llevada a juicio a demostrar cómo compró esa casa y con qué dinero y si al final la persona ya fue vencida en juicio, puede ser que pase a comiso o a favor del Estado.

“Pero ya hubo un juicio, ya se tramitó, ya se le dio el derecho de defenderse, de demostrar cómo la compró y por ello en este caso, el Congreso Nacional podría lograr un consenso para que se reforme la Ley de Privación de Dominio”, puntualizó Pérez.