Sociedad civil debe liderar el diálogo

7 Mar, 2018 - 12:27 am

Por Óscar Lanza Rosales

Como lo he manifestado en artículos anteriores, el Departamento de Asuntos Políticos (DPA en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) está dispuesta a apoyar un eventual diálogo en Honduras, si los hondureños tenemos la voluntad de sentarnos a una mesa, y nos comprometemos a crear las condiciones apropiadas para llevarlo a feliz término ese proceso.

También he dicho que estoy de acuerdo con las condiciones que ellos han propuesto para apoyarnos y la ruta que ellos han sugerido para salir de esta crisis. En primer lugar la voluntad de los hondureños para solucionar la crisis. En segundo lugar, que ellos no van a dirigir directamente este proceso, sino que lo harían a través de un aliado estratégico con credibilidad que identifiquen en nuestro país, y que sea capaz de unir a las partes en conflicto.

Esa es su política, y la que están siguiendo en más de 50 conflictos en varios países del mundo, para mantener y lograr la paz y la gobernanza.

Básicamente lo que haría el DPA es proporcionar los servicios de secretaria y su experiencia en esos procesos de diálogo. O sea su asesoramiento paso a paso.

Aquí en Honduras el DPA ha identificado a la sociedad civil como un aliado potencial para liderar este proceso, siempre y cuando este sector supere sus actuales debilidades. Identifican en este sector a dos actores importantes: la junta de convocantes formada por hondureños honrados, patriotas, con criterio independiente y que lidera el presbítero Germán Cálix de Cáritas de Honduras; y la Plataforma Ciudadana, que aglutina a varias organizaciones de sociedad civil. Una debilidad que aprecia la DPA en ambos actores, es que son representativas de la capital de Honduras, pero para que sean representativas de toda Honduras, habría que incorporar o involucrar en las mismas, a otras regiones del país. Según DPA esa sería la manera de fortalecer a ambos actores. Y una vez fortalecidos, su sugerencia es que se unan, y ya como una sociedad civil más representativa, unificada y fortalecida, inicien el proceso de diálogo.

Esta etapa previa de consolidación de la sociedad civil, si partimos de su significado y características, se supone que es viable en un corto plazo, porque esa sociedad está constituida por ciudadanos que actuando en forma colectiva en la esfera pública, independiente del gobierno, no los mueve otro objetivo que el bien común de la nación, y que por lo tanto son personas de diálogo, maduras, y que fácilmente pueden consensuar.

Bajo esa presunción entenderíamos que DPA tendría en el término de un par de meses la sociedad civil unificada y fortalecida que requiere como su aliada para emprender el proceso de diálogo.

Después de este importante paso, para mí siguen otras dos etapas importantes, la facilitación y la mediación. La facilitación que creo la podemos realizar solo entre hondureños con los cuales se puede dialogar, que anteponen su ideología, o fines políticos a los intereses de Honduras. Estoy pensando como facilitador al reverendo Germán Cálix, a quien solo he visto a través de los medios, pero me parece una persona ponderada, capaz y con credibilidad para sentar a los partidos políticos, que nos tienen en esta crisis, para elaborar los insumos preliminares que requiere la DPA para iniciar el verdadero diálogo.

Con Cálix como facilitador, y con el apoyo de la sociedad civil consolidada, yo invitaría a la Alianza de Oposición, Partido Liberal y Partido Nacional, a nombrar a unos cinco representantes de confianza cada uno, de sus máximos líderes, para darle respuesta a los insumos para la siguiente etapa de mediación, y lo que la misión exploratoria de la ONU ha dado en llamar, las bases para un consenso mínimo del diálogo, sobre su alcance, agenda, participantes, metodología, unos tres candidatos a servir de mediador, y otros aspectos que se consideren relevantes. No es necesario enfrentar directamente en esta etapa de facilitación a JOH, Mel, Nasralla y Luis Zelaya, que me imagino en este momento no se quieren ver ni las caras. Para establecer estas bases, bastaría con reunir a las personas de confianza de estos líderes, y a los otros partidos, les concedería que nombraran representantes, pero como observadores.

Concluida estas etapas del proceso, vendría la de mediación, presidida y dirigida por uno de los candidatos propuestos en la etapa anterior. Yo prefería un mediador internacional, quizás fuera de Centroamérica y Panamá. Podría ser Mujica o Bachelet, que concluye su mandato en este mes de marzo. ¡Ojalá que aceleremos el paso porque la crisis continúa!