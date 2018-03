El valiente ‘selfie’ al natural de Helen Mirren

Cada vez son más las actrices que se quejan abiertamente de que en las alfombra rojas lo único que se comente es lo guapas que van y la única pregunta que les hagan los periodistas sea quién ha diseñado su vestido. Razón, desde luego, no les falta.

Aunque conscientes de que el cambio de mentalidad está tardando en llegar, algunas como Frances McDormand han encontrado la manera de darle la vuelta al juego: presentándose en las galas de premios sin peinar ni maquillar a modo de protesta para dejar en evidencia que incluso en esas ocasiones donde se abandonan al hedonismo su trabajo debería primar sobre el resto.

De momento Helen Mirren no ha protagonizado ningún momento parecido en ninguna de las galas a las que ha acudido. Y no porque no crea que esas protestas no están justificadas, sino porque ha preferido utilizar otro vehículo para dejar claro a todo el mundo que las mujeres, sin importar su edad, no necesitan maquillarse para ser bellas.

Porque viendo a todas esas estrellas luciendo radiantes en las fotografías es muy fácil sentirse acomplejada, algo que la británica quiere evitar al enseñar en su Instagram el secreto detrás de esa fantasía: tener a un gran equipo de estilistas y maquilladores encargándose de crear una ilusión que poco tiene que ver con la realidad.

Para ello, Mirren ha publicado dos valientes fotografías enseñando cómo es su cara antes y después de pasar por sus manos en la noche de los Oscar, demostrando así que más que buscar cánones estéticos imposibles para nuestro día a día, lo que hay que hacer es abrazar la belleza real de cada uno tal y como ella hace con estas imágenes.