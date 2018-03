Abuela de los niños: “No soy una mujer mala, jamás sentiré los besos de mis niños”

Postrada en una camilla de una de las salas del Catarino Rivas, se encuentra Berta Domitila Ramos Varela (82), abuela política de los hermanitos que fallecieron trágicamente el martes, tras que su vivienda en la colonia Prado Alto, de San Pedro Sula, se incendiara.

Con sus ojos llorosos, manifestó que no se explica cómo ocurrió el siniestro.

La octogenaria presenta quemaduras de tercer grado en el rostro, brazo izquierdo y mano derecha.

Debido al calor que hacía, tomó la determinación de sentarse en la parte frontal del inmueble para refrescarse un momento, después de haberles servido sandía a los hermanitos y que estos la consumieran.

“No me explico cómo los niños no pudieron salir, porque ellos tenían la puerta del cuarto abierta, después de comer sandía se fueron a jugar y a ver televisión, yo me fui a sentar en la parte de enfrente de la casa”.

“Cuando menos acordé, vi que del cuarto salían las llamaradas, me fui para adentro para tratar de sacar a los niños, pero el humo y las llamas me lo impidieron, además que tengo una mano fracturada, producto de una caída”, dijo doña Berta, en medio del llanto.

Contó que los niños eran cariñosos y siempre estaban dándole besos y abrazos, además que al momento que comían algo, lo compartían con ella. “Dios mío, no los pude salvar, tengo un gran dolor en mi corazón”, expresó.

PIDE QUE INVESTIGUEN

“No soy una mujer mala, nunca fui mala con mis hijos. Nadie va a llenar el vacío que me queda, ya mis niños no me dirán mamá”, expresó desconsoladamente María Azucena Espinal, madre de los pequeños.

La acongojada mujer, no podía contener el llanto, mientras esperaba una respuesta para la entrega de los cuerpecitos de sus niños de dos y cuatro años de edad, respectivamente, en Medicina Forense.

Recordó que antes de ayer, a eso de las 9:00 de la mañana, salió de la casa con rumbo a su trabajo, por lo que los dos menores se despidieron de ella, dándole besos y abrazos, también expresándole que la querían mucho.

Una hora y media después, los niños llegaron al comedor donde trabaja en compañía de su padrastro, Adonay Ramos Valera, por lo que compartieron un desayuno y posteriormente, se despidieron nuevamente de ella, sin imaginar que sería la última vez que se verían.

“Mis hijos eran especiales, yo siempre he trabajado para que a ellos no les faltara nada, pero no entiendo por qué pasó esto, pido a las autoridades que investiguen bien, porque sospecho que hubo mano criminal, aunque no puedo juzgar a nadie, solo pido que se investigue”, sostuvo con voz entrecortada.

Añadió que “el niño más grande me dijo, mami tráeme cuadernos y colores para pintar, siempre que llegaba de trabajar me preguntaban si le había llevado algo. Tengo mi corazón destrozado, porque me han arrancado un pedazo de mí, ya nadie me dirá que me quiere”.

SIN SOSPECHAS

Pocas horas después de haber sido requerido por las autoridades, por sospechas de haber tenido algo que ver en el incendio, un joven fue dejado en libertad, ya que no se comprobó nada. El subcomisario Vairion Sauceda, dijo que “se le dio detención a esa persona y se confirmó que alquilaba una habitación en la vivienda, pero por falta de pruebas fue dejado libre. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), siguen haciendo las investigaciones y se está a la espera del informe de los bomberos para determinar las causas del incendio y este joven se le dio una cita para continuar con las averiguaciones”.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Alberto Varela, dijo que en el caso del incendio en el que fallecieron los dos hermanitos, se están evacuando todos los indicios para confirmar o descartar si el mismo fue producto de un corto circuito o si hubo mano criminal.