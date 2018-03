Amada Amanda

En el día internacional de la mujer, Habitaciones Propias se complace en presentar a una escritora de raices hondureñas, pero tal vez una de las más reconocidas internacionalmente: Amanda Castro (1962-2010). Amanda era Master en lingüística española por la Universidad de Pittsburgh y Doctora en Filosofía con especialidad en Sociolingüística Latinoamericana por la misma universidad.

El libro “Celebración de mujeres” mereció en 1993 el Premio de Poesía en el 56 Certamen de Juegos Florales de México, Centroamérica y el Caribe, realizado en Quetzaltenango, Guatemala. “Poemas de amor propio y de propio amor”, Honduras, 1990, es otro de sus libros de poemas publicados. Su obra, reconocida a nivel nacional y en el exterior con publicaciones en periódicos y revistas de Centroamérica, Estados Unidos y Europa, ha sido traducida al inglés y publicada en antologías bilingües en Estados Unidos.

Gana el premio Hibueras en la rama de cuento en el año 2006 y en noviembre de 2008 el Gobierno de Honduras le otorga la condecoración Hoja de Laurel en Oro. Fundadora de la Editorial Ixbalám y defensora de los derechos de las mujeres, solo podemos decir que extrañamos su voz, su presencia y su palabra de fuego. Con ustedes, un pedacito de nuestra Amanda.

Éxodo

Todo se había vuelto un Profundo silencio

–un caos como al principio–

Bajo una piedra se hallaba

la placenta de la vida

que podrida como estaba

hizo surgir a Odosh’a

el espíritu del mal

Xibalbá

–la casa de los cuchillos–

–la casa de los tormentos–

Los seres de maíz

empezaron a pelearse entre ellos

y fue así como nació el odio

y el llanto

En la casa de los murciélagos

la sangre del maíz se transformaba

en vísceras humanas

En la casa de los espejos

los hombres se arrancaban los ojos

con las manos

–Odosh’a les enseñó a matar

y Odosh’a estaba alegre-

Under the skin

I’ve got you under my skin

I have got you so deep in my heart

that you’re already a part of me.

Diana Krall

Escribo

para vos

estos poemas

de amor

entre mujeres

abrazando

de una vez

mi existencia

y el poderoso cordón

que enlaza nuestros vientres

en la noche

a oscuras

en el silencio

de esta soledad que habito

Porque sólo palabras

puedo darte

—son lo único esencialmente mío—

porque sólo narrando

tu historia

se teje con la mía

en la noche

a oscuras

Porque sólo las palabras

me permiten acariciar tu pelo

a la distancia

y en la memoria

porque sólo deslizando mis manos

sobre las teclas tenues

puedo sentirte

igual que a una canción

al interior de mis sentidos

porque sólo las palabras

pueden hablar de este compás

que marcan tus caderas

en mi pubis

Sólo las palabras

me permiten recorrerte entera

en un verso

en la noche y a oscuras.