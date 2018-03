Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas festeja su 27 años de fundación

Directivos del Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, CCERC, ofrecieron un coctel para festejar el 27 aniversario de fundación de la entidad, que brinda atención integral a los pacientes que padecen enfermedades oncológicas.

Durante el evento, celebrado el 6 de marzo, en las instalaciones de ese centro, los anfitriones dieron a conocer a los invitados los logros alcanzados desde su inicio y los planes a futuro del centro, entre ellos la edificación de un Hospital Oncológico.