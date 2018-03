“ES UN PROBLEMA POLÍTICO”

8 Mar, 2018 - 12:10 am

DE los 12 gobiernos del ALBA solo 3 presidentes estuvieron en Caracas departiendo en los festejos de la autocracia. Castro, Evo y Ortega. “Aquí están los leales” –expresó Nicolás en el momento que posaba para la fotografía– que viajaron a calorizar los actos en demostración de solidaridad. El jefe de la Alianza Opositora anunció que iba para allá, sin embargo sobre su presencia no aparece mención en ninguno de los cables internacionales. Se supo que estuvo en la conmemoración del quinto aniversario de la muerte de Hugo Chávez por un comunicado que emitió a raíz del informe divulgado por la MOE-UE denunciando que “la Unión Europea –y los conservadores del continente– sigue líneas de Estados Unidos”. Sobre esa apreciación la jefe de la misión europea respondió:

“No seguimos la línea ni de Estados Unidos ni de las instituciones europeas, tenemos total independencia, aunque es obvio que es una Misión compuesta por personas y que tenemos nuestras posiciones personales”. “El informe es un punto de partida de una Misión independiente que tenía sus técnicos y sus observadores y es una herramienta de trabajo para las autoridades hondureñas, sobre todo para la ciudadanía”. Dicho lo anterior, en Caracas los asistentes amenazaron con “aplicar medidas diplomáticas y políticas” por la negativa de invitar a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas que se celebrará del 13 al 14 de abril en Lima. En un inicio, cuando el régimen venezolano sostenía pláticas con la oposición, fue girada la invitación, pero una vez que fracasó ese diálogo sin llegar a acuerdos, los anfitriones retiraron la invitación. El jerarca venezolano ha anunciado que llegará a la cumbre “por tierra, mar o aire, así llueva, truene o relampaguee”. Nicolás “es acusado de ejecutar una cruenta persecución contra opositores, llevar al país sudamericano a una crisis económica de niveles alarmantes y anular la independencia de poderes”. “El adelanto de votaciones presidenciales, con un Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo y con una oposición atomizada por encarcelamientos e inhabilitaciones, ha sido condenado por los gobiernos invitados a la Cumbre de las Américas”. “Los 14 países que integran el grupo de Lima –entre ellos, las principales potencias de América Latina– habían repudiado la convocatoria unilateral de la autocracia venezolana a elecciones presidenciales anticipadas sin las garantías necesarias de transparencia electoral”.

A propósito de la portuguesa que vino a observar el proceso electoral nos deja unas perlas para la reflexión: “Estoy diciendo mi opinión. Es que el problema de las elecciones en Honduras no es un problema técnico, es un problema político”. Sobre esa imploración de almas en pena –por falta de orgullo propio, desconfianza en los valores y en las instituciones nacionales– que el diálogo no arranca si no mandan chaperones del exterior a mediar en el conflicto, esto es lo que opina: “Creo que nadie podrá sacar de las castañas del fuego a Honduras, sino los propios hondureños”. “En nuestro código de conducta hay una base muy importante; una base muy importante es la de respetar la soberanía del pueblo hondureño, de sus instituciones y de su Constitución”. Semejante lección que obsequia a todos esos que andan alentando el nocivo resabio de supeditación a lo ajeno.