La CCIT juramenta nueva junta directiva

Con motivo de la asamblea general de socios de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, se celebró el 22 de febrero, la elección de nueve de los dieciséis representantes que ocuparán los cargos establecidos para presidir la entidad gremial.

La nueva junta directiva para el periodo 2018-2020, la integran: Guy de Pierrefeu, presidente; José Ernesto Mejía, vicepresidente; Daniel Fortín, secretario; Danilo Amaya, Tesorero; José Luis Rivera, vocal I propietario; Karim Faraj, vocal II propietario; Jesús Jaar, vocal III propietario; Jesús Fuad, vocal IV propietario.

Por su parte José Salgado asumirá el cargo de prosecretario; Fernando Ceballos, protesorero; Luisa María Suárez, vocal I suplente; Dennis Fernández, vocal II suplente, José Zúniga, vocal III suplente; Jubal Valerio, vocal IV suplente; Fernando Hernández, fiscal; Rolando Alvarenga, fiscal suplente.

Durante el evento se dieron a conocer las actividades emprendidas el año pasado, enmarcadas en cuatro ejes estratégicos, Política Empresarial, Alianzas Público privadas, Servicio al afiliado y Responsabilidad Social Empresarial.