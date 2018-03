Lala Kent a Jennifer Lawrence: “Reza para que no te vea por la calle”

Jennifer Lawrence es famosa además de por su talento, por su desparpajo y por decir lo que piensa independientemente del sitio en el que esté, pero eso a veces no es bien recibido y sobre todo cuando eres la parte afectada de sus declaraciones. Tal y como recoge el DailyMail, eso es lo que ha pasado a raíz de su última participación en ‘Watch What Happens’, el show de Andy Cohen, donde criticó que la popular participante de realities Lala Kent era una falsa por hacerse amiga de sus enemigos (refiriéndose cómo no, al clan Kardashian, ya que JLaw es íntima amiga de Kim y Kourtney Kardashian y no ve lógico que ahora Lala acuda a eventos de sus amigas cuando históricamente han sido rivales).

“¿Realmente Jennifer Lawrence me llamó z***a en @bravowwhl? ¿Y habló sobre mi madre? Perra, mejor reza para que no te vea en las calles. Eres una de las actrices mejor pagadas del mundo y afirmas que estás a favor de las mujeres, y luego llamas “zorra” a otra mujer? Eres asquerosa”.

La famosa asidua a los realties no tuvo bastante con eso, posteriormente tuiteó también lo siguiente:

“Felicitaciones por dos fracasos seguidos en tus películas”, refiriéndose a la mala recepción de ‘Madre!’ de Darren Aronofsky y la recién estrenada ‘Gorrión rojo’ de Francis Lawrence, que no ha funcionado como se esperaba entre la crítica especializada.

Posteriormente Lala eliminó ambos tuits y declaró en una entrevista de radio que: “El caso es que nadie quiere ser llamado lo que ella me llamó, especialmente por una celebridad de primera línea en la televisión nacional. Yo era una gran admiradora de ella y me decepcionó. Pensé que tenía un poco más de clase que eso. Ya sabes, dejemos la basura a personas como yo que hacemos reality shows. ¡No trates de robarme mi puesto, chica!”.

Sobre su eliminación de los tuits, Kent dijo: “Hice un hilo de twitter: hice un tweet, eliminé dos tweets, eliminé tres twitts, eliminé”.

Las dos últimas películas protagonizada por Jennifer Lawrence han supuesto un varapalo considerable para la carrera de la actriz. ‘Madre!’, pese a ser bien considerada por la crítica especializada logrando una nota de 75 en Metascore, no fue nada bien recibida por el público que le otorgó la calificación de “F” en CinemaScore; y por si eso no fuera ya suficiente, JLaw fue nominada al Razzie a la peor actriz por su interpretación en el film de Aronofsky, algo que se tomó con el buen sentido del humor que la caracteriza.

Pero tan solo unos meses después le vuelven a llover palos por la recién estrenada ‘Gorrión rojo’. El film, que ha supuesto la reunión con el director de la saga de ‘Los Juegos del Hambre’, ya en la promoción de la cinta le supuso críticas por cómo iba vestida, pero la cosa no quedó ahí. La película de espías no ha terminado de cuajar ni entre la crítica que le ha otorgado un escaso 53 en Metascore, ni entre el público que en su estreno la relegó al segundo puesto de la taquilla en USA, con unos datos muy por debajo de lo esperado.

Aunque hay esperanza, por lo menos en España Jennifer Lawrence y su ‘Gorrión rojo’, han debutado en el número 1 de la taquilla.