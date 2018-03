¿Por qué no se debe felicitar en el Día Internacional de la Mujer?

No, no es el Día de las Madres, no es un día de fiesta, es un día en el que se conmemora -no celebra- el sacrificio de las mujeres por sus derechos.

Año con año redes sociales y el mundo real se llenan con poemas, memes, imágenes y hasta canciones dedicadas a “lo mejor de la creación”, aunque siempre desde el enfoque machista y patriarcal que propicia la compra de planchas y artículos de cocina en el 10 de mayo latinoamericano.

Felicitar en el Día Internacional de la Mujer está mal y te diremos porqué.

1- En 1909, el Partido Socialista de Estados Unidos instauró el Día Nacional de la Mujer, el último domingo de febrero con el fin de conmemorar al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países.

2- En 1911, unos días después de la conmemoración, un incendio de una fábrica de camisas en Nueva York acabó con la vida de más de 140 mujeres trabajadoras que fueron encerradas por sus patrones.

3- Para la ONU, el Día Internacional de la Mujer no celebra la femineidad de las mujeres, sino que conmemora la lucha que el género sostuvo (y sostiene) a través de los siglos para lograr ser vista con igualdad ante los hombres.

4- Felicitar a una mujer en el 8 de marzo, no ayuda en nada a la lucha diaria de las mujeres, más bien reafirma los estereotipos que mantienen a muchas en el lugar que la sociedad les ha otorgado.