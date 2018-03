A propósito de Berta Cáceres

8 Mar, 2018 - 12:10 am

Trabajé en todo el programa de Reforma Agraria de las Fuerzas Armadas, así conocí la estructura y funcionamiento de las organizaciones campesinas y de los pueblos indígenas, por eso publiqué en este Diario el 20 de noviembre del 2016 “Las tierras de los indígenas” donde señalo el proceso que debe seguirse cuando se pretenda hacer proyectos en sus tierras. Generalmente las empresas y personas individuales, nacionales o extranjeras, pensando en hacer y recuperar rápido sus inversiones no siguen correctamente los trámites correspondientes, incurren en el error de convencer a un grupo de la comunidad que apruebe sus propósitos y con ello hacer creer que todas las comunidades están consultadas y de acuerdo. Eso no es correcto. La muerte de la ambientalista cada día intranquiliza más a la población y a la comunidad internacional. Hay que resolver pronto ese problema. Hay que ir al Registro de la Propiedad, establecer todo el tracto sucesivo de esa empresa y se sabrá en la época del crimen quiénes integraban el Consejo de Administración, los inversionistas y entre ellos buscar los autores intelectuales, el señor capturado por último no pudo tomar solo semejante decisión. Hace año y medio escuché tres personas desconocidas para mí que dijeron: “una importante dama de Estados Unidos tiene inversiones en esa empresa”. Estoy pendiente de hablar con doña Alyn Flores en su condición de importante empresaria y dirigente nacional, respecto de quien escucha grabación en un canal de televisión sobre sus comentarios respecto a Berta Cáceres. Mi propósito sincero es que todos aprendamos a hacer bien las cosas, evitar conflictos innecesarios que atrasen la inversión privada, que se resuelva el problema generado por esa muerte y evitar sanciones internacionales al Estado de Honduras, que después todos tenemos que pagar.

Abogado Armando Matute Fortín

Celular 9548-2089

Tegucigalpa, M.D.C.