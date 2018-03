Seniors de Antares festejan ingreso a último año escolar

Con la algarabía y buen humor de la juventud, así iniciaron sus clases los seniors de los Centros Escolares y Aldebarán de Tegucigalpa, el 30 de enero.

Todo comenzó con un desayuno en el restaurante Denny’s, donde compartieron su alegría y emociones de iniciar su último año.

Luego la celebración continuó con un desfile a bordo de camiones, carros pailas, carritos de golf, y cuatrimotos, con destino a sus respectivo centro de estudios para hacer su entrada, allí eran esperados por sus padres, maestros y alumnos, quienes los recibieron con cariño y mucha emoción, en medio de cuetes y cortinas de humo, alegrando más el ambiente.

Las 36 Senior Entrance de Antares, bajo el lema “Almighty”- y los 45 seniors de Aldebarán “Go bug or go home”- llegaron llenos de optimismo para comenzar su primer día de clases.