El reinado mexicano

José María Leiva Leiva.

En términos generales, los Oscar 2018 pasarán a la historia como uno de los más equitativos de los últimos años, claro que si tuviéramos que precisar la película ganadora, esta sería “La forma del agua”, que obtuvo 4 galardones de los 13 a los que aspiraba. Y por el contrario, la gran perdedora es “Lady Bird”, que se marchó sin nada, pese a optar a cinco nominaciones. Y en esa misma línea figura “El hilo invisible”, que al menos se llevó el premio de diseño de vestuario de las seis candidaturas a las que optaba.

Por su parte, James Ivory, se convirtió en la persona de mayor edad (89 años) en recibir el premio, por el guión adaptado de “Call Me By Your Name”. Y “Déjame salir” se alzó con el galardón al Mejor Guión Original. El filme de Jordan Peele reinventó la manera de hacer terror en Hollywood. Además, catapultó a su protagonista, Daniel Kaluuya.

Con el Oscar concedido como mejor director por “La forma del agua”, Guillermo del Toro entra en la historia y es la cuarta vez que un mexicano lo consigue en los últimos cinco años tras sus connacionales Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu que triunfaron en 2014, 2015 y 2016 con “Gravity”, “Birdman” y “El renacido”. En total, las películas de “Los tres amigos” (como se les conoce en Hollywood a esta talentosa tríada de la llamada nueva edad de oro del cine mexicano) suman 18 estatuillas, distribuidas así: 7 “Gravity”, 4 “Birdman”, 3 “El renacido” y 4 “La forma del agua”.

No obstante lo dicho, mis apuestas a la mejor película pasaban por el épico drama bélico “Dunkerque”, de Christopher Nolan (que tuvo que conformarse con los Oscar al Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Montaje de Sonido) y en su defecto por “Los tres avisos en las afueras de Ebbing, Misuri”, de Martin McDonagh sobre la tenaz lucha de una mujer sagaz (Frances McDormand), empecinada en hacerle justicia a su hija violentamente asesinada. Sobre el particular, Oti Rodríguez Marchante en la sección de cine del ABC digital de España, escribe:

“El cuerpo de Hollywood tiene sus antenas sintonizadas a la música social que quiere que se escuche. Y siendo éste, en esencia, el año hollywoodiense de las mujeres…hay que suponer que el gran premio a “La forma del agua” se justifica por el magnífico, delicado y luchador retrato de lo femenino que hace Guillermo del Toro, del personaje pasional y fronterizo encarnado por Sally Hawkins. En cualquier otro año que las antenas hubieran sintonizado otros aires, la película de Christopher Nolan “Dunkerque” hubiera tenido opciones al oro, en vez de a la metralla”. Sobre este aspecto, aún tengo un par de observaciones más.

La primera es que ya me había quedado ese mal sabor de boca en el año 2015, cuando “Birdman”, de González Iñárritu venció “Al Gran Hotel Budapest”, de Wes Anderson, una pieza fina, elegante y sofisticada de buen cine. La crítica la definió con justicia como “una película visualmente artística: sorprende gratamente plano a plano, desde el encuadre a la secuencia, con gozosa originalidad, por lo que la cámara nos atrapa a cada momento desde el asombro”. La segunda tiene que ver con el extraordinario rol protagónico de Sally Hawkins, en la magnífica película “Maudie, el color de la vida”, de la directora irlandesa Aisling Walsh, que desconozco por qué razón no fue considerada siquiera por la Academia.

¿Será por las fechas de estreno que se consideran para poder competir? Basada en hechos reales, la película cuenta la historia de la pintora canadiense Maud Lewis, y su relación con el que se convirtió en su inseparable compañero de vida, Everett Lewis (interpretado también magistralmente por Ethan Hawke), y de cómo sus sencillas pinturas llegaron a ser vistas y reconocidas por todos los rincones del país convirtiéndola en una de las artistas folk más representativas de Canadá.

Para mi inmensa alegría y gusto cinematográfico, el filme chileno “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio, triunfó en la categoría de película de habla extranjera. Narra el drama de Marina (Daniela Vega) una mujer transexual cuya pareja (Francisco Reyes) muere de repente a causa de un aneurisma y ve sacudido su mundo por la primera esposa y los hijos del fallecido. Es el segundo Oscar que ha ganado Chile, tras el cortometraje “Historia de un oso” en 2016.

Gary Oldman (“El Instante más oscuro”), Frances McDormand (“Tres avisos en las afueras de Ebbing, Misuri”), Sam Rockwell (“Tres avisos en las afueras de Ebbing, Misuri”) y Allison Janney (“I, Tonya”) recibieron premios cantados como mejores actores protagónicos y de reparto los dos últimos. Estos Oscar también han dejado espacio a la estrella de la NBA Kobe Bryant, que se ha llevado el premio a Mejor Cortometraje Animado por “Dear Basketball”. Igual que Disney y Pixar, triunfadores en la noche merced a los dos Oscar de “Coco”: Mejor Canción Original y Mejor Película de Animación.

Finalmente agregar que fue una ceremonia menos contestataria de lo esperado, de hecho, los discursos de las protagonistas más populares en el año del #MeToo y del “Tiempo se ha acabado” no levantaron las punzantes críticas que se hacían presagiar. De repente la misma Academia contribuyó a rebajar el entusiasmo al pedir que no se fuera de negro, tal y como aconteció por ejemplo, en la ceremonia de los Globos de oro.