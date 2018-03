Ex estrella juvenil Amanda Bynes reaparece totalmente irreconocible

La ex estrella de Nickelodeon, Amanda Bynes reapareció en las calles de Los Angeles, tras años de ausencia de la vida pública, después de sufrir un colapso nervioso que terminó con la estrella en un hospital psiquiátrico.

La protagonista de “The Amanda Show” se ve irreconocible en fotografías publicadas en The Daily Mail, donde se le ve paseando junto a su life coach, Joy Stevens, quien la ha apoyado mientras que continua sus estudios en el Fashion Institute of Design.

La actriz de 31 años se vio forzada a dejar el estilo de vida Hollywoodense después de estar involucrada en varios incidentes, como su arresto en 2012 por conducir en estado de ebriedad, ser detenida por tirar una pipa de marihuana por la ventana e incluso acusar a su padre de abusar de ella, hecho que resultó no ser cierto, hasta que finalmente en 2014 un tribunal la obligó a ser internada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento.

En 2013 su madre se convirtió en su tutora legal, responsabilidad que luego asumió un profesional de la salud mental que la asistió en el hospital psiquiátrico.

Junto con dejar su carrera como actriz, en la que ya ha había realizado exitosas películas como “She’s the Man” o “What I Like About You”, Bynes también dejó de lado sus redes sociales.

Según manifestó su abogado, la joven ya habría retomado el control de sus finanzas desde junio de 2017 y estaría próxima a terminar sus estudios, por lo que estaría planeando su retorno a la televisión este 2018, por lo que “varios productores se le habrían acercado para revivir su antiguo show”.