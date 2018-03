Exfiscal colombiana: “Es legal privar bienes lícitos para compensar lo robado”

La exfiscal colombiana, Sara Salazar, aconsejó al Congreso Nacional desistir de la reforma a la Ley de Privación de Dominios, porque con ello se privilegia a los corruptos de cuello blanco, que a su juicio son más peligrosos que los criminales.

“Es preocupante que se planteen reformas en este sentido violando la regla constitucional de que la ley es igual para todos y que no existen privilegios para nadie”, dijo la que también fue la primera jueza colombiana que dictó la primera sentencia de privación de dominios para los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, en los años noventa.

“He llegado a la conclusión después de todo este tiempo que la corrupción le hace mucho más daño a nuestros países, porque atenta contra la sociedad, salud, educación, por eso nuestros países viven como viven, porque los corruptos se roban el dinero, la corrupción es el mal del siglo”, agregó en un foro televisivo, donde se refirió a la reforma, introducida por el diputado Dennis Castro.

BIENES EQUIVALENTES

Salazar refutó los argumentos del proyectista hondureño al asegurar que es legal asegurar bienes lícitos durante el proceso para compensar al Estado los bienes sustraídos por el infractor.

“Si usted fue ministro y sacó recursos del Estado y no encontramos donde están esos bienes, entonces aplicamos la figura de los bienes equivalentes, que tampoco es una figura novedosa, porque se aplica en materia civil, o sea, cuando a mí no me puede devolver una cosa que perdí, pues me tienen que devolver una similar”, explicó.

“Pasa lo mismo con el Estado: Si no podemos recuperar los recursos sustraídos, tenemos que ir sobre bienes equivalentes a lo que malversaron”.

Conforme a su experiencia, los recursos sustraídos del erario “nunca se encuentran, porque los gastaron o los sacaron del país, entonces, para hacer la compensación con bienes equivalentes, que puede ser bienes lícitos, pero usted tendrá que responder por los recursos malversados”.

Aclaró que la incautación debe ser equivalente a la cantidad sustraída y el Estado no puede vender esos bienes y debe cuidarlos mientras dure el juicio.

“En temas de privación de dominio la medida cautelar es fundamental en la etapa procesal, porque la experiencia nos dice que si no se hace los encausados van a transferir los bienes a terceros, los van a enajenar y muchos se pueden perder”. (EG)