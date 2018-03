Gobierno destruye Banadesa

Por José Segovia Ynestroza

Nada resulta más frustrante que tratar de ayudar a un país gobernado por ignorantes y corruptos que anteponen su interés personal y comodidad económica, esa que les facilita el abuso del poder, disfrutando a costa de la miseria y sufrimiento de sus pueblos, esos que como los identifica mi nuera, nunca han querido a Honduras.

Hace más de 10 años tuvimos el apoyo confirmado de la Agencia G.T.Z. de Alemania y del BID, a quienes solicitamos ayuda para replicar en Honduras, un banco de capital mixto como se había logrado en Guatemala con Banrural, al reorganizar allá el banco identificado como Bandesa, (gemela de nuestra Banadesa), integrándolo accionariamente con campesinos, cooperativas. colegios profesionales, ONG, etc.; proponíamos una participación minoritaria del gobierno que no excediera del 30%, para despolitizar Banadesa y eliminar el componente tradicional de corrupción e impunidad y de quiebra a que lo habían llevado los políticos.

El actual ministro de la SAG, ingeniero Santiago Ruiz, puede dar fe del esfuerzo completo y organizado que realizamos en Guatemala, durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, siendo acompañados y orientados por el licenciado Jaime Chávez exvicepresidente del Banco Centroamericano, por los licenciados: Daniel Meza, Iván Rivera, por Banadesa, ingeniero Edgardo Leiva como asesor de la Fenagh y los dirigentes campesinos doña Concepción Betanco en representación de la CHMC, señor Santos Caballero por COCOCH, y José Obdulio Fuentes por la CNC, siendo entonces atendidos personalmente por el ingeniero Fernando Peña, expresidente ejecutivo de Banrural de Guatemala y por personal del alto nivel de dicho banco, con quienes trabajamos a lo largo de una semana en una apretada agenda, lamentablemente a nuestro retorno “Mel”, como acostumbra se echó para atrás, esto como dijimos habiendo tenido el apoyo confirmado de la GTZ y el BID.

Para información: el ingeniero Peña, con quien tuvimos la oportunidad de cambiar impresiones en Guatemala y posteriormente en Brasil, es la persona que habiendo realizado esfuerzos continuados por más de 18 años convierte a Banrural (antes Bandesa), y lo desarrolla como el 2º. banco, más económicamente fuerte de Guatemala, con carteras que superan las del Banco Atlántida y Banco de Occidente juntos, con más de 1,150 agencias (partiendo de 76), 1,000 puntos de cajeros automáticos, 2,000 cajas rurales etc., lamentablemente al final al ingeniero Peña le endulzaron el oído con las mieles del poder político, según denunció don Roberto Oliva, periodista guatemalteco QDDG, en su libro “El Caso Rosenberg” y hoy muy desafortunadamente el ingeniero Peña, se encuentra preso acusado de varios delitos: lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho activo, etc. Por más de 10 años Banrural hace esfuerzos por penetrar a Honduras, Peña se reunió inclusive con “Mel”, luego de nuestra visita a Guatemala y no lo logró; sin embargo, en menos de 10 meses del gobierno de JOH, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, aprueba su ingreso luego de intercambio de visitas personales entre JOH, y Peña, JOH, plantea y justifica su decisión aduciendo que Banadesa es un banco quebrado efecto de la corrupción (sin señalar nombres), el que la banca privada no le apoya, etc. etc., puras babosadas para justificar lo injustificable. Para facilitarle el camino a Banrural, Banprovi, que desde el principio entra en la jugada se encarga de destruir toda la organización de crédito de Banadesa. Continuaremos informando con la esperanza que la Maccih, investigue.