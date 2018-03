Hotel Marriott Tegucigalpa reabre sus puertas con más innovaciones

Con su lema “Vuelve a casa”, ejecutivos del Hotel Marriott de Tegucigalpa, abrieron nuevamente sus puertas, para dar nuevamente una cálida bienvenida a clientes, amigos y público en general, luego de una pausa en sus operaciones.

El evento de reapertura se celebró en el Lobby de complejo hotelero, la noche del 6 de marzo, con la presencia de empresarios, representantes de la industria turística y demás invitados, quienes conocieron todas las actividades que se aproximan para el verano.

Por su parte Óscar González, gerente general, dijo “El Marriott es un emblema de la ciudad, estamos muy contentos que todo vuelva a la normalidad, las personas nos toman como un referente y es por ello que vamos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos”.

“Durante esta pausa hemos aprovechado el tiempo para seguir trabajando y capacitando a nuestro equipo, ellos vienen con nuevas ideas, con nuevos ánimos y las mejores intenciones de ayudar a nuestra clientela”, concluyó.