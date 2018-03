MANOS VACÍAS Y COMPRAS DEL MERCADO

9 Mar, 2018 - 12:10 am

LOS tres jefes de Estado –de Cuba, Nicaragua y Bolivia– que acudieron a la Cumbre de ALBA a conmemorar 5 años del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, resolvieron tomar medidas para que el jefe de la autocracia venezolana asista a la Cumbre de las Américas. Perú, como gobierno anfitrión de la cumbre, retiró la invitación a Nicolás, advirtiéndole que no sería bienvenido. Esto ocurrió cuando se rompieron las pláticas entre el gobierno y los opositores bajo la mediación de los “ocho con yo”, sin llegar a acuerdos sobre la convocatoria anticipada a elecciones sin garantías de transparencia que agarró a sus opositores divididos, con los calzones en la mano. Sin embargo, el venezolano ha dicho que acudirá, “por tierra, mar o aire, llueve truene o relampaguee”. Aunque no se dieron a conocer las severas medidas que adoptarían los presentes en caso de impedirse el ingreso de Nicolás a la cumbre en Perú, Evo en su Twitter insinuó que “ALBA podría organizar una cumbre paralela con líderes socialistas”.

Mientras, Nicolás –que obsequió una moneda de oro con la silueta de Chávez a los presentes– denunció que “el gobierno de Estados Unidos presiona al secretario de la Organización de las Naciones Unidas para que no envíen observadores internacionales a las elecciones”. Allá no quieren ver a la OEA de Almagro ni en pintura y por ello solicitan que sea la ONU que les mande observadores. Hasta ahora la Mesa de Unidad Democrática, MUD, ha optado por boicotear el proceso comicial, no solo por que asegura que las elecciones serán una farsa sin garantías, sino porque la autocracia ha inhabilitado a los candidatos emblemáticos de la oposición. Una de las exigencias en el diálogo fue habilitar a los proscritos. Sin embargo, hubo un opositor que inscribió su candidatura contrariando al resto de las fuerzas opositoras que se niegan a participar asegurando que el “sistema electoral está manipulado más allá de toda esperanza”. En su criterio, bajo esas condiciones de desventaja la participación de opositores sería únicamente para hacer bulto y la oveja descarriada que se inscribió solo servirá como “tonto útil” de la autocracia legitimándole las elecciones a Nicolás. Sin embargo la solitaria golondrina se defiende: “El boicot electoral nunca ha derrocado gobiernos. O son movimientos populares como los registrados contra el Sha de Persia, o son movimientos militares, golpes de Estado, o son elecciones las únicas vías para sacar a un mal gobierno. Más bien, la abstención legitima y prolonga la vida de los dictadores y de los malos gobiernos. Al abstenerse le da el triunfo al mal gobierno”.

Un sondeo de opinión pública divulgado recientemente revela que solo el 17.4% de los electores piensa ir a votar. También que en una elección 13.7% votaría por Nicolás y solamente el 3.5% lo haría por la oveja descarriada de la oposición. “El 79.5 por ciento dijo que quiere que el líder del régimen chavista salga del poder, y solo 13.6 por ciento dijo que le gustaría que se quede”. Los analistas explican el hartazgo de la población al ejercicio del sufragio de la siguiente manera. “Ya son demasiadas frustraciones, demasiados los casos donde la gente vota y no elige. El voto es un intercambio de valores y es como cuando uno va al mercado a comprar algo. Igual de lo que ocurriría si uno fuese a un supermercado, pagara dinero y al final no te dieran nada. Llega un momento en que, después de salir siempre con las manos vacías, simplemente dejas de ir”. Así que debido a la brutal escasez, hasta de lo más básico, los sufridos venezolanos no solo tienen que salir de las compras que realizan en los mercados con las manos vacías, sino que igual sucede con su voto en las urnas.