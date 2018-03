Maradiaga: El papa quiere que la reforma de la Iglesia sea irreversible

El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, uno de los más cercanos al papa en estos cinco años de pontificado, asegura en una entrevista con Efe “que Francisco está decidido a que el proceso de reforma de la Curia y de la Iglesia sea irreversible”.

El papa confió en Rodríguez Maradiaga la coordinación del C9, como se conoce a la Comisión de nueve cardenales que trabaja desde 2013 en las reformas del gobierno de la iglesia que ha decidido implementar Francisco y que según el purpurado “van bastante bien”.

A las críticas sobre que la reforma que comenzó el papa argentino se han estancado, el cardenal hondureño explica que “puede ser que las expectativas de algunos sectores iban más allá, pero en la Iglesia hay siempre un diálogo entre tradición y novedad y esto toma tiempo”.

Y defiende que “ha habido ya reformas importantes como la creación de la Secretaría de Economía, los procesos de declaración de nulidad de matrimonios y algunos cánones del Derecho Canónico”.

Insiste en que se ha trabajado mucho y se han realizado ya 23 reuniones plenarias “y el trabajo va avanzando bastante bien”, pero, especifica, “que no se trata simplemente de redactar un documento, pues eso sería relativamente fácil”.

“Es algo más profundo que implica también renovar el Derecho Canónico, pero sobre todo también a las personas. En el discurso del papa para las felicitaciones de la Curia de 2016 ya él mismo enumeraba 19 de las reformas realizadas. Se ha continuado en este sentido”, argumenta.

Rodríguez Maradiaga señala que ya se ven los primeros pasos de cambio en la Curia con “una nueva mentalidad que se va abriendo paso poco a poco”.

“Por ejemplo, servir en la curia Vaticana ya no es visto como una ‘carrera’. No se trata tampoco de un ‘status’. Se ha comenzado a llamar a más laicos y laicas en el servicio a los dicasterios. Hemos visto la simplificación del número de Dicasterios y Consejos”, añade.

El purpurado admite sin ningún problema que “lamentablemente” una parte de la Iglesia rema contra Francisco pues “a muchos no les gusta que ciertas actitudes del papa contrasten con el ‘siempre se ha hecho así'”.

“En fin, a mi juicio a veces es una Fe que se va debilitando cuando entra la ‘mundanidad espiritual’. No me atrevo a juzgar la razón que tengan, puesto que esto implicaría poder dialogar antes con esas personas”, añade sobre esa área crítica a Francisco.

Ante aquellos sectores que incluso acusan al papa de herejía por algunos conceptos de su exhortación Amoris Laetitia, el cardenal recuerda que siempre hubo críticas en la Iglesia, pero “el problema no son las críticas constructivas, sino la falta de amor y la pretensión de creerse los garantes de la ‘ortodoxia'”.

Cinco años después de la elección de Francisco, el 13 de marzo de 2013, Rodríguez Maradiaga recuerda la designación del primer papa de América Latina como “un momento de gran emoción” y revela que antes del cónclave algunos hicieron circular rumores sobre la salud del pontífice.

“Algunos habían hecho circular un rumor que él tenía solamente un pulmón y que no tenía buena salud. Yo me atreví a preguntarle y me respondió con una sonrisa: ‘Eso no es cierto tuve una cirugía y me cortaron el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Pero estoy bien'”, reveló Maradiaga sobre los momentos previos a la reunión en la capilla Sixtina.

Y destaca que “la mayor emoción fue cuando escogió el nombre de Francisco. Todos sentimos en ese momento la renovada opción por la sencillez del Evangelio y por los pobres”.

A cinco años de distancia, Rodríguez Maradiaga afirma que Francisco ha llevado a la Iglesia “una corriente de aire fresco, de sencillez, humildad, pobreza y sobre todo Evangelio” y destaca “sus homilías diarias, sus tuits, la cultura del ‘encuentro’ y el magisterio tan profundo y a la vez sencillo”.

Para el purpurado latinoamericano el principal mensaje que el papa ha lanzado al mundo es “de alegría y esperanza que brota de la Fe” mientras que a la Iglesia ha instado “estar en actitud de salida” y que “existe para evangelizar”

Sobre el tema de los abusos a menores por parte del clero y la gestión del caso del obispo chileno Juan Barros, el cardenal hondureño recuerda que el papa ha dicho: “si hay culpables tolerancia cero. Pero eso no significa que se puede condenar a alguien sin el debido proceso”. EFE